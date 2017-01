Après la venue de Patrice Evra, l’Olympique de Marseille entend signer Dimitri Payet depuis longtemps. Le joueur a donné son aval pour rejoindre le club de la Canebière, ne reste plus que l’accord entre Marseille et West Ham.

Les dirigeants marseillais ont d’ailleurs prévu un contrat en or en cas de venue du Réunionnais. En effet, d’après L’Équipe, un contrat de quatre ans et demi assorti d’un salaire annuel de 7 millions d’euros bruts est posé sur la table. Parti au clash et écarté du groupe de West Ham, l’international français s’entraîne toujours avec les U23 de son club.