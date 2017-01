Jordan Amavi, Jetro Willems, Ricardo Rodiguez, Theo Hernandez ou encore Yūto Nagatomo, voici quelles étaient les pistes de l’Olympique de Marseille pour le poste de latéral gauche, recrutement ultra-prioritaire. Pourtant, aucun de ces noms n’arrivera sur la Canebière sur ce mercato hivernal puisque les décideurs olympiens ont décidé de faire confiance à Patrice Evra, le latéral international français de la Juventus Turin de 35 années.

En effet, alors que l’ancien de Manchester United avait décidé de quitter la Vieille Dame cet hiver, de nombreuses pistes ont été évoquées. De Valence, à l’Olympique Lyonnais en passant par Crystal Palace, le latéral gauche a été annoncé un peu partout sur le Vieux Continent, mais c’est bel et bien à l’OM qu’il a atterri, libéré de son contrat par la Juventus Turin. « Après avoir satisfait aux obligations médicales, l’international français, Patrice Evra a signé ce mercredi soir un contrat avec l’Olympique de Marseille pour une durée de 18 mois. Il sera présenté lors d’une conférence de presse ce jeudi 26 janvier 2017 à 19h30, en présence du président de l’OM Jacques-Henri Eyraud et du directeur sportif Andoni Zubizarreta », est-il indiqué sur le site de l’OM.

Cette information avait fuité ce week-end avant d’être relancée par RMC Sport ce mardi. En effet, la radio a annoncé que Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, et Jacques-Henri Eyraud, le président délégué de l’OM, lui avaient proposé un contrat d’un an et demi avec la Coupe du Monde 2018 en Russie en ligne de mire pour Patrice Evra. Convaincu par cette offre, le latéral gauche s’est donc engagé avec le club du sud de la France. L’OM peut donc désormais se concentrer sur sa fin de saison et n’aura plus à bricoler avec Doria ou Karim Rekik au poste d’arrière gauche.