L’AS Monaco l’a fait. Dix-sept ans après, le club de la Principauté a de nouveau remporté le titre de champion de France de Ligue 1, le huitième de son histoire. Une belle aventure pour un club qui, il y a quatre ans encore, végétait en L2. Les hommes du Rocher ont pu réaliser pareille prouesse grâce à un recrutement malin et l’émergence de talents du cru, le tout entraîné par Leonardo Jardim et présidé par Dmitry Rybolovlev. Le vice-président de l’ASM, Vadim Vasilyev, est encore sur un nuage ce jeudi soir.

« On savait qu’on travaillait bien, mais ce succès est arrivé si vite », explique le dirigeant sur les ondes de RMC. Mais l’euphorie passée, le moment est venu pour les Monégasques de penser à l’après, et à un mercato estival qui s’annonce périlleux. Car les joueurs de la Principauté à être sollicités dans les semaines à venir seront nombreux, les Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho, Benjamin Mendy, et autre Djibril Sidibé ayant tous des touches sur le marché des transferts.

« Nous sommes au début d’une nouvelle aventure », annonce d’emblée le dirigeant monégasque, avant de poursuivre : « Le but sera d’avoir une équipe compétitive la saison prochaine. J’espère que Jardim va rester, il est l’entraîneur parfait pour notre projet. Il sera sollicité bien sûr, nous allons faire le point. Je vais tout faire pour qu’il reste. Qu’il soit sollicité par les plus grands clubs, c’est une réalité, car il a fait une grande saison. Mais ma volonté, mon souhait, c’est qu’il reste », prévient-il, parlant ensuite de ses joueurs.

Le point mercato de Vadim Vasilyev

« On n’a pas fixé de nombre de départs, aucun joueur n’a un bon de sortie et aucun ne m’a demandé à pouvoir partir. J’insiste, aucun. Concernant Mbappé, nous sommes capables de refuser des offres à plus de 100 M€ car ce n’est pas la même situation qu’en 2014 (quand l’ASM a vendu James 80 M€ au Real, Ndlr). Moi, c’est sûr, je veux qu’il reste. Mais après, on a dit à la famille et au joueur qu’on regarderait en fin de saison, qu’on ferait le point. A priori, on travaille pour qu’il reste », s’exclame Vasilyev, moins catégorique peut-être pour d’autres.

« Dans notre modèle, oui, on va avoir quelques départs. Certainement que les joueurs qui ont déjà passé plusieurs saisons chez nous peuvent plus logiquement avoir une discussion pour un départ, » déclare-t-il, laissant ainsi une porte plus ouverte à des éléments tels que Fabinho et Bernardo Silva. Concernant Falcao, dans un autre entretien accordé celui-ci à Nice Matin, le dirigeant a en revanche dévoilé vouloir le conserver : « On aimerait bien le prolonger. Que Falcao continue encore son aventure à Monaco. On va lui soumettre une prolongation de contrat ».

Les contours du prochain Monaco se dessinent et, s’il n’a évidemment pas souhaité donné de noms de joueurs, Vasilyev a tout de même confirmé pouvoir d’ici peu annoncer la venue de quelques recrues au Stade Louis II : « Je travaille déjà sur les arrivées, et j’espère annoncer déjà une ou deux arrivées dans les jours ou semaines qui viennent. Des noms ? J’en connais, mais je ne peux pas encore vous le dire, il faut garder le suspense », conclut-il. Pour rappel, Youri Tielemans est annoncé avec insistance sur le Rocher.