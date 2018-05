Arsenal vit une véritable fin de cycle. Le départ d’Arsène Wenger après vingt-deux ans de bons et loyaux services va ainsi permettre aux Londoniens d’ouvrir une nouvelle page de leur histoire, et c’est visiblement Unai Emery qui va être chargé de l’écrire. La presse anglaise est unanime : le Basque sera le prochain coach des Gunners. Si l’officialisation du nouveau coach devrait bientôt tomber, Arsenal vient de dévoiler les maillots que porteront les joueurs la saison prochaine.

Un maillot domicile présenté par Lacazette, Aubameyang ou encore Özil qui reprend les couleurs de base du club, le rouge et le blanc, et qui suit plus ou moins les modèles des années précédentes, avec le tronc rouge et les manches blanches. La principale nouveauté reste tout de même cette bande rouge peu prononcée au niveau des biceps des joueurs. Les épaules seront encore blanches, comme c’est devenu habituel depuis que l’équipementier Puma habille le club de la capitale anglaise. C’est d’ailleurs peut-être le dernier maillot de la marque allemande, puisque le contrat qui lie les deux parties expire bientôt.

« Le maillot a été créé en utilisant un evoKNIT sans coûture qui donne une sensation légère de "seconde peau", désignée pour être en harmonie avec les mouvements des joueurs », peut-on lire sur le site officiel du club. Le short est quant à lui blanc, comme c’est la tradition, et on retrouve cette bande présente sur les manches sur le haut des chaussettes, également blanches. Espérons pour Unai Emery et les Gunners que cet équipement puisse porter chance la saison prochaine !

