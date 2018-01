C’est l’un des mouvements les plus impressionnants de ce mercato : Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le Borussia Dortmund pour Arsenal. Ce feuilleton a été long et son départ d’Allemagne ne faisait plus guère de doutes. C’est une histoire qui remonte maintenant à l’été dernier, lors du mercato estival. Période à laquelle l’avant-centre avait un bon de sortie de la part de ses dirigeants, mais n’a pas réussi à trouver de point de chute dans le temps imparti.

En effet, malgré des offres chinoises qui ne l’intéressaient visiblement pas, l’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne avait dû se résoudre à rester dans la Ruhr pour une demie-saison de plus. Toutefois, malgré ses excellentes statistiques, son attitude n’était pas toujours impeccable. Par chance, Arsenal s’est manifesté au cours de cette fenêtre hivernale et le joueur s’est engagé aujourd’hui avec la formation londonienne d’Arsène Wenger. Il a livré ses premiers mots au site officiel des Gunners.

« Enfin ! Je suis très heureux d’être ici. Je peux rejoindre Miki (Mkhitaryan, ndlr) dans cette équipe et je suis très content de rejoindre cette grande équipe. Le club a une grande histoire, ils ont eu de grands joueurs, comme Thierry Henry qui est un exemple pour tous les attaquants. Il était rapide, il a marqué beaucoup de buts, c’est vraiment un exemple. Je pense que je dois travailler encore beaucoup pour lui ressembler, mais je le ferai », a expliqué le natif de Laval au site internet des pensionnaires de l’Emirates Stadium, avant de se présenter aux supporters. « Je suis un joueur rapide, je marque aussi des buts, un peu comme Henry. Mais je dois travailler dur. J’espère que nous allons revenir au top le plus vite possible et je ferai de mon mieux pour y parvenir. »

Ainsi, Pierre-Emerick Aubameyang, au vu de la somme dépensée pour son transfert (63 M€ annoncés, record du club), devrait être le nouvel atout offensif numéro un d’Arsenal. Ce qui replace donc Alexandre Lacazette en position de numéro deux, sauf si Arsène Wenger tente l’expérience de jouer avec deux attaquants au profil similaire. Il faudra au moins ça aux Gunners pour retrouver une place dans le top 4 de Premier League qui leur assurerait une place pour la Ligue des Champions édition 2018-2019.