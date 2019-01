Chelsea recherche activement un buteur et ce depuis plusieurs semaines. Et Maurizio Sarri aurait coché le nom de Gonzalo Higuain pour renforcer son attaque. Les deux hommes, qui se sont déjà côtoyés à Naples (2015-2016), souhaiteraient collaborer à nouveau. On le sait, la quête d’un numéro neuf s’avère prioritaire pour les Blues qui souffrent du cruel manque d’efficacité d’Olivier Giroud ou encore Alvaro Morata.

L’international espagnol devrait s’envoler vers d’autres cieux en janvier et ne manque pas de courtisans. Et pour finaliser le dossier de l’attaquant, les dirigeants du club londonien pourraient débourser plus de 50 millions d’euros. Selon les informations de l’Evening Standard, l’agent du buteur argentin, Nicolas Higuain, serait arrivé à Londres pour rencontrer les dirigeants des Blues. Une simple prise de température ou une volonté d’entamer les négociations ?

L’avenir le dira, mais le déplacement du frère et représentant du joueur dans la capitale anglaise signifie beaucoup. Prêté l’été dernier par la Juventus à l’AC Milan, l’international argentin éprouve toutes les peines du monde à devenir indispensable sur le front de l’attaque milanaise. Auteur de six réalisations en quinze titularisations avec les Rossoneri, Gonzalo Higuain se verrait bien découvrir un nouveau championnat cet hiver. Ce dossier complexe connaîtra-t-il un dénouement heureux ? Réponse dans les prochaines heures...