Sacré champion d’Angleterre au terme d’un exercice maîtrisé de main de maître grâce à la science tactique d’Antonio Conte et le talent de ses individualités comme David Luiz, N’Golo Kanté, Eden Hazard ou encore Diego Costa notamment, Chelsea a gagné plus qu’un prestigieux trophée. Les Blues ont en effet empoché 173 172 078€ au titre des droits TV et revenus commerciaux pour l’exercice 2016/17, annonce la Premier League.

Un sacré pactole, qui se compose d’une part fixe et d’une part variable en fonction des installations du club et des performances sportives, qui permettra aux Blues de mener un mercato ambitieux pour leur retour en Ligue des Champions la saison prochaine et de récompenser grassement les acteurs de ce nouveau titre, à l’image de Conte, Hazard, Courtois et d’autres, qui négocient actuellement des prolongations de contrats.

Sunderland gagne 1,79 fois plus que Monaco !

Les pensionnaires de Stamford Bridge devancent Manchester City (168 702 853€), Liverpool (167 780 483€), Tottenham (167 440 192€) et Manchester United (162 017 229€). Arsenal est le moins bien loti des gros de PL. Les Gunners d’Arsène Wenger percevront pour leur part la somme de 160 735 247€. Mais les cadors du championnat ne sont pas les seuls à pouvoir se frotter les mains.

Sunderland, bon dernier et relégué en Championship, aura tout de même le droit de percevoir un chèque de 107 321 573€ ! Quand on sait que le champion de France, l’AS Monaco, devrait, selon L’Équipe, toucher 60 M€, on comprend mieux pourquoi l’Angleterre est perçue comme un Eldorado. Au total, la Premier League aura distribué 2 753 786 269€ à ses 20 clubs engagés en 2016/17. Énorme.