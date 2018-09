À chaque fois que l’un faisait une sortie médiatique sur l’autre avec un fond de critiques implicites, José Mourinho et Paul Pogba s’acharnaient à expliquer aux médias qu’il n’y avait aucun problème entre eux et que tout n’était qu’une question de mauvaise interprétation des médias. Depuis hier après-midi, les deux stars de Manchester United ne peuvent plus en dire autant. Présentes à l’entraînement pour le traditionnel quart d’heure réglementaire, les caméras de Skysports ont filmé l’une des scènes de la saison.

Arrivé sur le terrain d’entraînement des Red Devils, Paul Pogba a eu un échange plus que glacial avec son coach alors qu’il saluait ses coéquipiers et les membres du staff. Présents sur place, les journalistes de la chaîne anglaise ne s’attendaient sûrement pas à pouvoir assister à cette scène, mais toujours est-il que la vidéo publiée par Skysports a fait le tour du monde. En conflit ouvert depuis que Mourinho a retiré le brassard de capitaine à son milieu, les deux Mancuniens ont de grandes chances de ne pas terminer la saison sous le même toit.

La story Instagram qui a tout fait basculer

Médusés par cette scène, les médias anglais tentent depuis hier d’en savoir plus sur les raisons qui ont poussé Mourinho à piquer au vif le champion du monde français. Et d’après le Telegraph, la raison de ce clash n’est pas la sortie médiatique de Pogba contre Wolverhampton ou l’épisode du brassard. Non, c’est tout simplement la story Instagram diffusée sur le compte officiel du joueur montrant Pogba assis en tribunes à Old Trafford à côté d’Andreas Pereira et de Luke Shaw. Tous hilares. Une vidéo qui a mis le Special One hors de lui puisque la vidéo a été tournée pendant que Manchester United se faisait sortir de la Carabao Cup par la modeste équipe de Derby County (2-2, 7 tab 8).

Le Daily Mail appuie cette version en indiquant que Mourinho a demandé à l’un des employés du service de communication présent à l’entraînement à quel moment du match Pogba a publié cette fameuse vidéo. De son côté, le Manchester Evening News révèle que le vice-président du club, Ed Woodward, ne souhaitait pas que la scène soit diffusée en boucle par Skysports, avant d’annoncer publiquement son soutien à Mourinho. « Tout le monde au club travaille sans relâche pour ajouter un 66e trophée à Manchester et un 25e à Mourinho. C’est que nos supporters et notre histoire exigent. Nous sommes attachés à notre philosophie qui consiste à mixer les meilleurs jeunes (du centre) et les joueurs de classe mondiale ». Pas sûr toutefois que cela suffise à apaiser les tensions.