En ouverture de la 7e journée de Premier League, Manchester United, 7e, se déplaçait sur la pelouse de West Ham, 17e. United a connu une semaine très compliquée, avec le match nul face à Wolverhampton samedi dernier (1-1), l’élimination en Carabao Cup contre Derby County mardi (2-2, 7-8 aux t.a.b) et surtout le conflit entre le coach mancunien José Mourinho et Paul Pogba. Pour ce match, le Special One a tout de même titularisé le Français à gauche du milieu de terrain, dans un 5-3-2 surprenant, bien qu’il ait laissé le brassard de capitaine à Ashley Young. Devant, Anthony Martial a aussi été aligné aux côtés de Romelu Lukaku. À noter, l’absence du Chilien Alexis Vidal, laissé en tribunes. Pour les Hammers, Manuel Pellegrini a opté pour un 4-1-4-1, avec deux autres Français sur le terrain, Arthur Masuaku et Issa Diop, placés respectivement sur la gauche et dans l’axe de la défense londonienne.

Le début de la partie commençait mal pour les Red Devils, tout de suite bousculés par les Irons. Ces derniers ne tardaient pas à ouvrir la marque par l’intermédiaire de Felipe Anderson, qui, par une superbe talonnade, reprenait le bon centre venu de la droite de Pablo Zabaleta (1-0, 6e). Sonné, Manchester n’était pas inspiré offensivement, malgré une bonne tête de Martial, finalement hors-jeu (11e). West Ham avait la possession dans ce premier quart d’heure de jeu et essayait encore d’inquiéter la défense adverse, mais la longue ouverture de Noble finissait dans les bras de De Gea (18e). À la 23e minute, les visiteurs se créaient enfin leur première véritable occasion. Young, très recherché, adressait un bon centre pour Lukaku, dont la tête décroisée s’écrasait sur le poteau extérieur gauche de Fabianski (23e). Ce bon mouvement permettait aux hommes de Mourinho de reprendre peu à peu le contrôle du ballon. Le rythme du match restait cependant très saccadé, les deux équipes ayant du mal à faire la différence, à l’image de Pogba, dont la frappe aux 25 mètres était détournée par Rice (29e), ou de la reprise de Yarmolenko, qui butait sur Fellaini (35e).

Crise de résultats à United

Quelques minutes avant la pause, Pogba tentait à nouveau sa chance hors de la surface, mais son tir était encore une fois dévié en corner par Zabaleta (38e). West Ham poussait juste avant la mi-temps. Le centre de Felipe Anderson ne trouvait personne et la frappe d’Obiang terminait en tribunes (41e). Les combinaisons entre les attaquants des Hammers se multipliaient, menant à un corner, récupéré par Yarmolenko, dont la frappe détournée par Lindelöf trompait à nouveau De Gea (2-0, 43e). Les Red Devils accusaient donc un retard de deux buts à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux s’illustraient une nouvelle fois par une frappe de 25 mètres de Noble, bien captée par le portier mancunien (48e). Sur une contre-attaque après un corner mal tiré de Young, Arnautovic dévissait sa frappe (51e). Fellaini répondait deux minutes plus tard par un centre fuyant que personne n’avait pu reprendre (54e). Les Français de United essayaient de sonner la révolte. D’abord par Martial, qui après avoir éliminé Zabaleta, adressait un centre devant le but, dégagé par Diop (58e). Ensuite par Pogba, qui reprenait de la tête un centre de Young, mais Fabianski était vigilant (59e).

À l’heure de jeu, United profitait du manque de sérénité des Hammers. Young, encore lui, centrait pour la tête de Fellaini, mais Fabianski, d’une superbe parade, préservait les siens (64e). West Ham réagissait quatre minutes après par Felipe Anderson, qui ne réussissait pas à trouver Arnautovic, trop court (68e). À la 70e minute, Mourinho décidait de lancer Juan Manuel Mata et Fred, en lieu et place de Pogba et Martial. Dans la foulée de ces changements, Marcus Rashford, qui était entré en jeu à la 57e à la place de Lindelöf, réduisait le score en détournant du talon le corner de Luke Shaw (2-1, 71e). Les Hammers répondaient tout de suite par Arnautovic, profitant d’une belle passe de Noble qui transperçait une défense mancunienne complètement dépassée (3-1, 74e). Manchester n’abdiquait pas et McTominay s’essayait lui aussi à la frappe, obligeant Fabianski à s’employer (83e). Mais cela ne changeait rien au résultat. Des "olé" tombaient même des tribunes à chaque série de passes des locaux. Pellegrini se permettait même de faire entrer le jeune Grady Diangana, pour son premier match en Premier League (90+3e). Score final, 3 buts à 1 pour West Ham, qui remonte provisoirement à la 12e place. Les Red Devils, eux, enchaînent un troisième match sans victoire, toutes compétitions confondues, et font face à une crise de résultats.