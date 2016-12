Malheur au vaincu ! C’est un peu ce qu’on pouvait se dire au coup d’envoi de cette rencontre tant attendue entre Liverpool et Manchester City. Le 2e du classement recevait à Anfield, son plus proche poursuivant qui avait seulement un point de retard. Les deux équipes étaient dans l’obligation de gagner puisqu’un peu plus tôt dans cette journée du réveillon, Chelsea l’a emporté 4-2 sur Stoke City. Une victoire qui place les Blues a déjà neuf longueurs d’avance sur les deux autres formations. Ainsi, Reds comme Citizens devaient impérativement s’imposer pour ne pas perdre leurs derniers espoirs de titre.

Et c’est Liverpool qui rentrait dans cette rencontre avec les meilleures intentions. Après cinq minutes de jeu où les Reds avaient du mal à mettre le pied sur le ballon, la première incursion dans le camp adverse fut la bonne. Lancé sur le côté gauche, Lallana centrait pour un coup de casque magistral signé Wijnaldum (1-0, 8e). Cette ouverture du score mettait les pensionnaires d’Anfield sur le bon chemin. Même s’ils n’avaient pas le cuir la plupart du temps, ils se montraient bien plus efficaces balle au pied à l’image de cette action conclue par cette frappe de Can qui faisait trembler Bravo (30e). À l’inverse, les Citizens éprouvaient les plus grandes peines à se rapprocher du but gardé par Mignolet, malgré le retour d’Agüero.

Manchester City bien trop stérile

Le gardien belge prenait d’ailleurs un risque énorme en se jouant de l’attaquant argentin loin de sa surface (33e). Cette action spectaculaire rappelait combien les joueurs de la Mersey devaient rester vigilants. D’autant que Manchester City revenait avec d’autres intentions après la pause, à l’image d’un Yaya Touré qui semblait être plus concerné par la rencontre, ou d’un De Bruyne plus percutant sur le terrain. David Silva s’essayait à la frappe mais il croisait trop son tir qui passait à quelques centimètres du poteau (55e). La sortie sur blessure d’Henderson faisait mal également, obligeant les locaux et Klopp à modifier un système qui fonctionnait plutôt bien jusqu’ici.

Plus la rencontre avançait, plus la tension montait. Liverpool tentait de procéder en contre mais se heurtait à sa maladresse et ses mauvais choix. City ne faisait pas beaucoup mieux en multipliant les mauvaises passes et les erreurs techniques mais il confisquait le ballon et s’installait dans le camp adverse. Les ouailles de Guardiola prenaient doucement l’ascendant et le dernier quart d’heure semblait durer une éternité pour Liverpool. Seulement, les Reds résistaient bien et finissaient même la rencontre plus frais que leurs adversaires. James Milner donnait l’impression de retrouver ses jambes de 20 ans, et malgré les rentrées de Ineanacho et Jesus Navas, les Citizens ne revenaient pas dans la partie. Liverpool s’impose 1-0 et peut encore viser le titre avec six points de retard sur Chelsea. La tâche s’annonce en revanche bien plus compliquée pour Guardiola et Manchester City.

