Malgré une magnifique saison, Zlatan Ibrahimovic joue un peu avec les nerfs de Manchester United en cette fin de saison. Arrivé libre à l’été 2016, le Suédois se régale du côté d’Old Trafford où il n’a pas mis bien longtemps à s’acclimater et où il s’y sent bien. Après un début poussif, l’attaquant de 35 ans explose les compteurs avec pas moins de 26 buts marqués toutes compétitions confondues en 38 rencontres. Meilleur buteur du club, c’est aussi lui qui a offert la League Cup à son équipe le week-end passé en inscrivant un doublé face à Southampton (victoire 3-2). Il a d’ailleurs été nommé joueur du mois de février par les supporters.

Our Player of the Month for February has a special message for #MUFC fans... pic.twitter.com/CurZAuymIJ — Manchester United (@ManUtd) 3 mars 2017

Lié aux Red Devils jusqu’en 2018 puisqu’il a rempli toutes les conditions imposées dans son contrat pour prolonger d’une saison, Ibrahimovic n’est néanmoins pas certain de rester. La cause ? Son envie de disputer la Ligue des Champions. À 35 ans, il pense avoir une dernière belle saison à disputer au plus haut niveau avant de rejoindre un championnat moins relevé (les rumeurs d’un départ vers la MLS reviennent régulièrement) et veut en profiter pour se frotter une dernière fois à ce qui se fait de mieux. Bien sûr, il a toujours dans un coin de sa tête son rêve de soulever une fois cette fameuse Ligue des Champions qui lui échappe depuis le début de sa carrière.

Mourinho prévient Ibra

Actuel 6e de Premier League, à seulement deux points de la 4e place qualificative pour le 3e tour préliminaire occupée par Arsenal, Manchester United n’est pas encore certain de pouvoir disputer la plus grande compétition européenne. Mais qualification ou non pour l’an prochain, José Mourinho fixe d’ores et déjà les conditions pour Ibrahimovic. « L’avenir de Zlatan ? Je le vois rester avec nous parce que c’était l’accord initial pour venir chez nous un an, plus une année en option. Je pense qu’il va rester avec nous. Il réussit une année étonnante. Mais cette équipe doit encore beaucoup grandir. Le prochain mercato amènera l’équipe à un niveau différent parce que nous allons essayer d’apporter d’autres joueurs et Zlatan sera fondamental dans cette équipe » a assuré le technicien portugais en conférence de presse ce vendredi.

Mourinho a ensuite prévenu son joueur qu’il devra se sentir concerné par l’équipe sinon, ce n’est pas même pas la peine de prolonger. « Il est prêt à rester, mais à ma façon. En bien ou en mal, je veux seulement des joueurs qui veulent rester à 100 % avec nous. Je pense qu’il est vraiment fier de lui-même. Il est heureux de sa situation et de ses succès, et je le vois rester avec nous. » Le mot d’ordre est donné par le Special One et nul doute que si MU sera encore plus compétitif la saison prochaine, il faudra compter sur le géant suédois. « Je continue à faire ce que je sais faire année après année. C’est ce pour quoi je suis venu : gagner. Et je gagne. Je veux continuer parce que plus je gagne plus je suis satisfait », lâchait-il après la victoire en League Cup. Les deux hommes semblent être sur la même longueur d’onde. Reste à se qualifier pour la C1.