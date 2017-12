C’est l’un des plus gros feuilletons des dernières années en Angleterre qui s’est conclu en ce début de soirée. L’été dernier déjà, Virgil van Dijk était proche de quitter les Saints pour rejoindre Liverpool. Le Néerlandais avait même demandé publiquement son départ, alors que son club avait même déposé une plainte contre Liverpool plus tôt dans l’été, pour « approche illégale ». Mais cette fois, c’est la bonne pour le club de la Mersey !

Après que le Telegraph ait annoncé qu’un accord avait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur de 25 ans, autour d’un montant de 75 millions de livres (soit environ 84 millions d’euros !), les Liverpuldiens ont officialisé la nouvelle. « Liverpool confirme avoir trouvé un accord avec Southampton pour le transfert de Virgil van Dijk », peut-on lire sur le site officiel des Reds. Les Scousers ont ainsi remporté la course, bien devant des clubs comme Chelsea ou Manchester City, également intéressés par le profil du joueur. Ce montant de 84 M€ fait du joueur le défenseur le plus cher de la planète, et de très loin, et même le deuxième transfert le plus cher du championnat anglais, à égalité avec Romelu Lukaku et juste derrière Paul Pogba.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk. Full story : https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU — Liverpool FC (@LFC) 27 décembre 2017

Van Dijk touchera un salaire d’environ 180.000 livres par semaine, soit plus de 200.000 euros par semaine. Il viendra ainsi renforcer une équipe de Liverpool clairement handicapée par son arrière garde cette saison, les troupes de Jürgen Klopp étant la pire défense du top 5 de la Premier League (23 buts encaissés en 20 rencontres). On a aussi vu ses lacunes en Europe, où, comme sur la scène nationale, les Reds ont été sauvés par leur attaque de feu. Un premier transfert record alors que le mercato n’a pas encore ouvert ses portes. Sera-t-il le seul ? Réponse dans les semaines à venir...