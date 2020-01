Ce n’était donc pas des paroles en l’air. Hier en conférence de presse, Frank Lampard, l’entraîneur de Chelsea, a été questionné au sujet d’un éventuel intérêt pour Edinson Cavani. « C’est un superbe joueur. J’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude. Son nombre de buts parle pour lui. Je ne suis absolument pas au courant de sa situation donc on verra », avait-il répondu. La question du journaliste n’avait rien d’anodin. En effet, comme le rapporte le Daily Telegraph ce mardi matin, Chelsea s’est bien penché sur le buteur du PSG.

Le journal explique que Chelsea a contacté le club francilien pour savoir ce qu’il en était. Il sait déjà que l’Atlético de Madrid est très intéressé et a formulé une première offre à hauteur de 10 M€ repoussée par le PSG. Mais il a aussi appris que tout était encore jouable. Puisque le PSG a récemment ouvert la porte à un transfert, le club londonien ne va pas se gêner. Mais il ne sera pas le seul.

Manchester United et Tottenham le suivent aussi

Deux autres clubs anglais sont annoncés dans la liste des courtisans. Il s’agit de Manchester United et de Tottenham. Les deux clubs ont perdu un attaquant sur blessure, respectivement Marcus Rashford et Harry Kane. Et ils sont à la recherche d’un bon coup sur le marché hivernal. Cavani, 32 ans et en fin de contrat en juin prochain, en est un. Cependant, ils partent avec une longueur de retard sur l’Atlético de Madrid et Chelsea.

Et le joueur là-dedans ? Comme expliqué hier, il n’apprécie pas la façon dont les choses ont été présentées par Leonardo dimanche soir après le match face à Lorient, et il est déçu de la manière dont il est traité par Thomas Tuchel. Lui qui voulait initialement aller au bout de son contrat est désormais prêt à partir en janvier. Et pas uniquement pour l’Atlético. Un départ en Angleterre n’est pas écarté de son côté. Cela s’annonce bouillant jusqu’au 31 janvier.