Les données du mercato d’Olivier Giroud (33 ans) sont claires depuis plusieurs semaines : quitter Chelsea, où il est barré par Tammy Abraham et Michy Batshuayi, pour retrouver du temps de jeu et préserver ses chances de disputer l’Euro 2020 avec l’équipe de France de Didier Deschamps. Longtemps, on a cru que l’Inter Milan allait lui offrir cette possibilité. Antonio Conte, qui l’a côtoyé chez les Blues, souhaitait le relancer et faire de lui la doublure de Romelu Lukaku.

Seulement, la donne a quelque peu changé ces dernières heures. La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport indiquent ainsi que les Nerazzurri ont donné un subit coup de frein à l’opération. Étonnant puisque tout semblait pourtant en bonne voie et que les Milanais étaient tombés d’accord avec l’international tricolore pour un contrat de 18 mois et un investissement total compris entre 20 et 25 M€ (indemnité de transfert + salaires chargés).

Tottenham plutôt que l’Inter ?

Les arrivées successives d’Ashley Young, Victor Moses et Christian Eriksen ont changé la donne. En effet, les Lombards, qui réfléchissent à donner sa chance à leur jeune attaquant Sebastiano Esposito (17 ans), ne peuvent pas réaliser plus de trois changements dans leur liste de joueurs qualifiés pour disputer l’Europa League. Une compétition qui aurait permis au natif de Chambéry d’avoir du temps de jeu. Un coup dur pour le Français, qui se voyait sans doute déjà à Milan...

Mais selon Sky Sport en Italie, une nouvelle option s’est ouverte ces dernières heures pour le Français. Tottenham et José Mourinho, qui cherchent un attaquant pour pallier la longue absence de Harry Kane blessé, auraient proposé un contrat de 18 mois au champion du Monde 2018. La perspective de rester en Premier League, un championnat qu’il connaît sur le bout des doigts, et à Londres, où ses proches et lui se sentent bien, pourrait le convaincre. Reste à savoir ce qu’en dira Chelsea...