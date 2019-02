Chelsea vit des moments compliqués en ce moment et ce n’est pas près de s’arrêter. En plus de sa situation sportive un peu précaire, le club doit faire face à une terrible sanction de la part de la FIFA. La commission de discipline de l’instance a interdit les Blues de recrutement pour les deux prochains mercatos. Autrement dit, les Anglais pourraient à nouveau recruter à l’été 2021. Une éternité dans le football d’aujourd’hui et pour un club de cette ampleur, qui n’a pas tardé à répliquer à travers un communiqué dans lequel, il est précisé qu’il fera appel de la décision.

Chelsea espère s’offrir un peu de répit avec l’appel

Dans les faits, la FIFA reproche à Chelsea d’avoir commis des infractions au règlement dans des transferts de joueurs mineurs. Cette sanction rappelle celle du Barça en 2014. Les Catalans avaient eux aussi fait appel et réussi à retarder la mise en place de cette interdiction de recrutement, leur laissant le temps de réaliser un mercato complet à l’été 2014, avant de ne plus pouvoir inscrire de joueurs dans son effectif avant janvier 2016. Voilà qui offre un peu d’espoir à Chelsea, qui espère la même clémence. Ainsi, cet appel leur laisserait le temps de s’organiser avant d’être définitivement sanctionner.

Les dirigeants pourraient ainsi régler quelques dossiers complexes. Car avec cette sanction, on imagine mal les cadres de l’équipe accepter cette situation sans broncher. On pense surtout à Eden Hazard, en fin de contrat en 2020. Le Belge souffle le chaud et le froid depuis bientôt un an. Toujours intéressé par le Real Madrid, il clame régulièrement son amour du club espagnol et semble repousser les négociations pour une éventuelle prolongation. Willian et Pedro sont également dans la même situation contractuelle, tout comme le jeune Callum Hudson-Odoi.

Les joueurs prêtés pourront dépanner

Ce dernier a fait des pieds et des mains pour rejoindre le Bayern Munich cet hiver. Malgré une dernière offre bavaroise de 39 M€, les Anglais ont dit non. Très peu utilisé, du moins pas assez à son goût par Maurizio Sarri, l’attaquant de 18 ans souhaite toujours partir cet été. Un dossier brûlant, tout comme celui du futur de l’entraîneur. L’Italien est sur la sellette depuis plusieurs matches, surtout depuis les défaites contre Manchester City (6-0 à l’Emirates Stadium en Premier League) et Manchester United (2-0 en FA Cup à Stamford Bridge). Sans mercatos disponibles dans l’immédiat, les dirigeants vont avoir le plus grand mal à lui trouver un successeur.

Il fait aller chercher des éclaircies ailleurs. Outre l’appel à la sanction qui pourrait lui accorder un rabais, Chelsea dispose de nombreux joueurs envoyés sous forme en prêts aux quatre coins de l’Europe. En tout, ils sont 42 à revenir l’été prochain dont certains pourraient largement faire le travail, au moins dans un rôle de rotation. Kurt Zouma (Everton), Tiémoué Bakayoko (AC Milan), Victor Moses (Fenerbahçe), Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Michy Batshuayi (Crystal Palace) auraient leurs mots à dire, alors que Christian Pulisic a été acheté puis immédiatement reprêté au Borussia Dortmund cet hiver. A un degré moindre, Ole Aina (Torino), Mario Pasalic (Atalanta Bergame) ou encore Kenedy (Newcastle) pourraient aussi revenir au club de manière définitive.

Chelsea pourra compter sur ses jeunes

Ces joueurs ne seraient pas de trop pour pallier les futurs départs d’éléments en fin de contrat en équipe première. Willy Caballero, David Luiz et Gary Cahill se trouvent dans cette situation. Olivier Giroud dispose lui d’une clause lui permettant de prolonger d’un an mais pas sur non plus qu’il soit prêt à l’activer face à cette actualité. Gonzalo Higuain et Mateo Kovacic sont quant à eux prêtés respectivement par la Juventus Turin et le Real Madrid. Ils ne pourront donc pas rester chez les Blues. Pour cela, le club peut aussi compter sur ses jeunes pousses qui brillent en Youth League. Auteur d’un doublé contre Monaco cette semaine, Charlie Brown (19 ans) est le meilleur buteur de la compétition (11 buts). Il est loin d’être le seul puisque Daishawn Redan (18 ans), Juan Familio-Castillo (19 ans), George McEachran (18 ans) ou encore Joseph Colley (19 ans) font figure de grands espoirs au sein du club. De quoi redonner le sourire à des supporters qui en ont besoin.