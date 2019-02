Tous les ans, c’est la même situation chez les Blues. Chelsea prête une flopée de joueurs pour qu’ils s’aguerrissent au plus haut niveau ou simplement leur offrir un temps de jeu dont ils ne pourront bénéficier au sein du club londonien. Peu de joueurs auront la chance d’évoluer un jour pour le club londonien mais le fait d’appartenir à Chelsea reste un sacré atout sur un CV. Auparavant, certains joueurs ont réussi à sortir de cette liste pour devenir des super stars du football européen. On peut notamment citer Romelu Lukaku, Mohamed Salah ou encore Kevin de Bruyne. Cette saison encore, ils sont un très grand nombre à avoir préféré un prêt plutôt qu’une place en équipe réserve. La liste s’est encore allongée cet hiver, avec le retour en Espagne d’Alvaro Morata. Ils sont désormais plus de 42 à être prêté aux quatre coins de l’Europe. Un chiffre colossal ! C’est pourquoi Foot Mercato vous propose un onze type des joueurs prêtés par les Blues, avec une équipe disposée dans un 4-4-2 classique.

- Eduardo (POR, 36 ans, GB) : Prêté au Vitesse Arnhem depuis cet été, le gardien de but portugais est devenu un titulaire en puissance. C’est la première fois qu’il est cédé depuis son arrivée à Chelsea, en août 2016, où il n’a pour l’instant jamais joué avec l’équipe première.

- Ola Aina (NIG, 22 ans, DD) : Depuis cet été, Ole Aina est prêté au Torino en Serie A, afin de gagner un peu d’expérience. Le jeune latéral droit de 22 ans est lui aussi devenu un titulaire avec 20 matchs joués cette saison. En revanche, il n’a joué que 6 petits matchs avec les Blues depuis qu’il appartient au club anglais.

- Kurt Zouma (FRA, 24 ans, DC) : La situation est un peu différente pour le défenseur international français, lui qui a tout de même disputé quelques rencontres avec les Blues. Même s’il n’a jamais réalisé de saison pleine depuis qu’il est au club londonien. Arrivé en 2014 en provenance de Saint-Étienne, il en est à son deuxième prêt, cette fois-ci du côté d’Everton, où il est un titulaire indiscutable.

-Kenneth Omeruo (NIG, 25 ans, DC) L’international nigérien est prêté depuis cet été à Leganés en Liga, où il a disputé 17 matchs. C’est déjà le septième prêt pour le natif de Kaduna, qui n’a joué aucun match avec Chelsea depuis son arrivée en 2012.

- Baba Rahman (GHA, 24 ans, DG) : Le latéral ghanéen peine à convaincre du côté de Chelsea. Et à 24 ans, il enchaine déjà son troisième prêt depuis son arrivée en 2015. Cette année, c’est en Ligue 1 et plus précisément, du côté du Stade de Reims qu’il atterrit pour se relancer.

- Tiemoué Bakayoko (FRA, 24 ans, MDC) : Après une première saison compliquée en Angleterre, l’international français s’est relancé sous les couleurs de l’AC Milan. Après un temps d’adaptation, Bakayoko est devenu un titulaire indiscutable du club lombard. Il voudrait même y rester mais ce sera au club italien de décider, puisqu’il possède une option d’achat sur le milieu français.

- Mario Pasalic (CRO, 23 ans, MDC) : Le milieu de terrain croate est peut-être le spécialiste des prêts du côté de Chelsea. Depuis cet été, c’est à l’Atalanta qu’il évolue. Là-bas, il s’est imposé et il pourrait peut-être enfin se poser, après cinq clubs différents depuis qu’il appartient aux Blues.

- Victor Moses (NIG, 28 ans, MG) : Plus habitué à évoluer sur le flanc droit, c’est bien à gauche que nous avons choisi de positionner Moses, faute de place. Alors qu’il était un titulaire indiscutable sous les ordres d’Antonio Conte, il est devenu indésirable sous avec l’arrivée de Maurizio Sarri. En manque de temps de jeu, il a logiquement été prêté pour la 4eme fois par Chelsea, cette fois au Fenerbahçe.

- Christian Pulisic (USA, 20 ans, MD) : Christian Pulisic figure également qui est dans ce onze, pourtant le dossier est bien différent. En effet, il est arrivé cet hiver pour 64 M€ en provenance de Dortmund, où il est prêté jusqu’à la fin de cet exercice. Il ne portera donc pas le maillot de Chelsea avant la saison prochaine

- Alvaro Morata (ESP, 26 ans, ATT) : Il était arrivé en 2017 avec un statut de numéro un, il faut dire que Chelsea avait dépensé environ 80M€ pour le faire venir en provenance du Real Madrid. Mais après une saison et demie décevante, le buteur espagnol a été prêté du côté de l’Atlético cet hiver, avec une option d’achat de 55 M€.

- Michy Batshuayi (BEL, 25 ans, ATT) : L’attaquant belge cherche toujours de la stabilité et enchaine un troisième prêt. Après six mois compliqués à Valence, il a été de nouveau prêté, mais cette fois-ci, il revient en Premiere League, du côté de Crystal Palace. Pas de nouveau championnat à découvrir donc pour Batshuayi.

La liste complète des joueurs prêtés par Chelsea :

Gardiens : Bradley Collins (ANG, Burton Albion), Nathan Baxter (ANG, Yeovil Town), Eduardo (POR, Vitesse Arnhem)

Défenseurs : Baba Rahman (GHA, Reims), Jake Clarke-Salter (ANG, Vitesse Arnhem), Michael Hector (JAM, Sheffield Wednesday), Tomas Kalas (RTC, Bristol City), Todd Kane (ANG, Hull City), Matt Miazga (USA, Reading), Kurt Zouma (FRA, Everton), Kenneth Omeruo (NIG, Leganes), Trevor Chalobah (ANG, Ipswich Town), Dujon Sterling (ANG, Coventry City), Reece James (ANG, Wigan), Jay Dasilva (ANG, Bristol City), Ola Aina (NIG, Torino), Fikayo Tomori (ANG, Derby County), Fankaty Dabo (ANG, Sparta Rotterdam), Jack Wakely (ANG, Basingstoke Town), Josh Grant (ANG, Yeovil Town)

Milieux : Lewis Baker (ANG, Reading), Victorien Angban (CIV, FC Metz), Kenedy (BRE, Newcastle), Nathan (BRE, Atletico Mineiro), Josimar Quintero (COL, Lleida), Danilo Pantic (SER, Partizan Belgrade), Mario Pasalic (CRO, Atalanta), Ruben Sammut (ECO, Falkirk), Charlie Colkett (ANG, Shrewsbury), Jacob Maddox (ANG, Cheltenham), Kasey Palmer (ANG, Bristol City), Kyle Scoot (ANG, Telstar), Mason Mount (ANG, Derby County), Tiemoué Bakayoko (FRA, AC Milan), Charly Musonda (BEL, Vitesse Arnhem), Kylian Hazard (BEL, Cercle Bruges), Christian Pulisic (USA, Dortmund), Victor Moses (NIG, Fenerbahce)

Attaquants : Michy Batshuayi (BEL, Crystal Palace), Tammy Abraham (Aston Villa), Izzy Brown (Leeds), Alvaro Morata (ESP, Atlético Madrid), Lucas Piazon (Chievo Vérone)