Ils sont sûrement la bonne surprise du début de saison en Premier League. Les Loups de Wolverhampton, qui ont remporté la Championship la saison dernière, continuent de faire rêver leurs fans, cette fois-ci en Premier League. En effet, après huit journées, les hommes de Nuno Espiríto Santo pointent à une excellente septième place, à seulement cinq longueurs du trio de tête, Chelsea, Liverpool et Manchester City. Solides défensivement (avec la quatrième meilleure défense du championnat), les Wolves sont efficaces et restent une équipe difficile à manœuvrer. Preuve en est, les pensionnaires de Molineux n’ont perdu qu’un match cette saison en championnat, le 18 août dernier à Leicester (2-0). Depuis, Wolverhampton ne perd plus. Mieux, les hommes de Nuno Espiríto Santo n’encaissent quasiment plus de buts (seulement deux encaissés depuis, contre Manchester United et Manchester City).

Costaud défensivement, Wolverhampton fait généralement le minimum devant. Loin d’être la meilleure attaque, les Wolves n’ont jamais marqué plus de deux buts par match cette saison. Huit premières journées qui n’étaient pas les plus simples à négocier, puisque les hommes de Nuno Espiríto Santo ont déjà affronté les deux Manchester, ainsi qu’Everton, West Ham ou encore Southampton. Des écuries importantes de Premier League sur les dernières saisons, qui ont été incapables de prendre plus d’un point contre les Loups. Alors avant d’affronter Watford (samedi, 16h), Wolverhampton a de quoi être confiant. Un début de saison en fanfare qui a totalement emballé le nouveau portier du club, Rui Patrício, comme il l’a déclaré sur le site internet du club. « Ce que nous faisons jusqu’à présent, pour moi, c’est sans aucun doute le meilleur football du monde et une expérience incroyable pour tout joueur. Nous voulons nous maintenir, mais connaissant la qualité que nous avons, nous pouvons avoir l’ambition de faire plus », déclarait-il.

Nuno Espiríto Santo comme chef de meute

Si les Loups réussissent si bien depuis le début de la saison, ils le doivent notamment à un homme : leur entraîneur Nuno Espiríto Santo. Récemment élu entraîneur du mois de septembre, le Portugais reste cependant très mesuré. « Cela reflète le travail acharné de tout le monde dans le club. Cela représente l’effort de tous ceux qui travaillent ici, à Molineux, de nos fans, nos joueurs, de tout le monde. Il n’y a pas de prix individuels dans le football. Tout est dû à l’équipe, tout le groupe est récompensé », déclarait-il au site internet de la Premier League après l’attribution de sa récompense. Un constat froid, preuve de l’excellente mentalité du technicien lusitanien, qui a imposé sa patte en Premier League. Ce dernier a d’ailleurs prolongé son aventure à Wolverhampton jusqu’en juin 2021.

L’histoire entre le Portugais et Wolverhampton a débuté en mai 2017, lorsqu’il succède à Paul Lambert à la tête des Loups. Nuno Espiríto Santo arrive avec ses idées et bénéficie d’un mercato complet. En effet, en Championship depuis 2012, les Loups recrutent plusieurs joueurs d’expérience et plusieurs pépites. John Ruddy (30 ans), Ryan Bennett (27 ans), Barry Douglas (27 ans) ou encore Roderick Miranda (26 ans) arrivent au club pour y apporter un équilibre, alors que Rafa Mir (20 ans) ou encore Rúben Neves (20 ans) débarquent pour rajeunir l’équipe. L’entraîneur des Wolves s’était d’ailleurs montré dithyrambique à l’égard du jeune Portugais. « Je le connais bien, j’ai travaillé avec lui la saison passée. C’est un bon joueur, vous aurez l’occasion de bientôt mieux le voir. Mais je crois que quand un joueur de 17 ans est capitaine d’une équipe comme le FC Porto dans un match de Ligue des Champions, ça veut dire beaucoup », déclarait-il après sa signature. Fort de son recrutement, Wolverhampton réalise une incroyable saison et tutoie les sommets de la Championship en terminant leader, avec 99 points. Avec un style de jeu offensif, les Loups régalent et finissent la saison avec la meilleure attaque (82 buts en 46 matchs), mais également la co-meilleure défense (39 buts encaissés, à égalité avec Cardiff). De bon augure avant la montée en Premier League dont on connaît le début de saison.

Un recrutement sous l’impulsion de Jorge Mendes

Cet été, les Wolves ont continué dans leur politique de recrutement et ont enregistré pas moins de 11 arrivées. Après avoir recruté la pépite portugaise Rúben Neves la saison dernière, pour près de 18 M€, Nuno Espiríto Santo s’est offert le mélange parfait entre jeunesse et expérience. En effet, Adama Traoré (22 ans), Diogo Jota (21 ans), Léo Bonatini (24 ans), Rúben Vinagre (19 ans) ou encore Leander Dendoncker (23 ans) sont venus ajouter de la fraîcheur à l’effectif de Wolverhampton. À l’inverse, Willy Boly (27 ans), Benik Afobe (25 ans), João Moutinho (31 ans), Rui Patrício (30 ans) ou encore Raúl Jiménez (27 ans) sont arrivés à Molineux pour apporter leur expérience. Un recrutement marqué par la patte de Jorge Mendes, qui s’occupe actuellement de plusieurs joueurs du club, ainsi que de l’entraîneur portugais. Pour rappel, depuis l’arrivée de Fosun International, groupe chinois ayant pris les rênes du club en 2016, Jorge Mendes place plusieurs de ses clients dans les rangs de Wolverhampton.

Avec ce mercato réussi, l’ombre de Jorge Mendes qui plane au-dessus de Molineux semble toujours plus grande. En plus de l’agent, de nombreux joueurs portugais font actuellement les beaux jours des Wolves, puisque cinq évoluent sous les ordres du technicien lusitanien. Ce dernier possède d’ailleurs un onze type, dans lequel João Moutinho est devenu un cadre depuis son départ de Monaco cet été (8 titularisations, 1 but). Son association avec Rúben Neves fonctionne parfaitement et permet aux Wolves de récupérer un grand nombre de ballons dans l’entrejeu. Lors de son arrivée, l’ancien Monégasque avait déjà mis les choses au clair. « Ce club est un grand club avec un projet qui m’a séduit. J’espère aider ce club à progresser encore plus et à gagner le plus de matches possibles », déclarait-il après avoir paraphé un contrat de deux saisons. Le 3-4-3 instauré par Nuno Espiríto Santo fonctionne parfaitement et permet actuellement à Wolverhampton d’être la surprise de ce début de saison. Suffisant pour réaliser une incroyable saison comme le souhaiterait Rui Patrício ? Difficile à dire. Les prochains matchs permettront d’avoir une idée sur la question puisque les Wolves affronteront prochainement Watford, Brighton, Tottenham et Arsenal.