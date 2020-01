La Juventus n’a pas tardé à s’activer sur le marché des transferts. Annoncée sur plusieurs dossiers en simultanée et notamment sur celui d’un attaquant capable de faire souffler Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuain, la Vieille Dame en a déjà bouclé un. C’est plutôt un coup pour l’avenir car elle vient de recruter la nouvelle pépite de Serie A, Dejan Kulusevski (19 ans). Le Suédois brille pour sa première véritable saison en championnat italien, faisant déjà parler de lui dans les meilleurs clubs du monde.

Il paraissait donc évident qu’il ne resterait pas longtemps à Parme, où il est actuellement prêté par l’Atalanta. « La Juventus annonce qu’elle a conclu un accord avec l’Atalanta pour l’acquisition définitive des droits d’enregistrement du joueur Dejan Kulusevski pour un montant de 35M€ millions payable en cinq fois. La valeur d’achat peut augmenter au maximum de 9 millions d’euros si certaines conditions sont remplies pendant la durée du contrat. La Juventus a signé un contrat de avec le joueur jusqu’au 30 juin 2024. Dans le même temps, la Juventus a signé un accord avec Parma pour le transfert temporaire (gratuit) des droits d’enregistrement du même joueur jusqu’au 30 juin 2020 », peut-on notamment dans lire dans le communiqué des champions d’Italie.

Une explosion fulgurante

Pour se l’offrir, les Bianconeri ont dû devancer la concurrence et mettre le prix fort. On parle là, comme expliqué dans le communiqué, d’un transfert avoisinant tout de même les 45 M€ (35 M€, en plus de 9 M€ de divers bonus) pour un joueur qui compte à peine 20 matches chez les professionnels. Le milieu offensif a lui signé un contrat de quatre ans et demi où il touchera environ 2 M€ par saison. Le transfert ne prendra effet qu’en juin prochain, quand il rejoindra son nouveau club. Il terminera la saison à Parme.

L’Atalanta peut se frotter les mains. Recruté à l’été 2016 en provenance de l’IF Brommapojkarna contre un peu plus de 150 000 € alors qu’il n’avait que 16 ans, Kulusevski a d’abord progressé dans les équipes de jeunes avant de goûter à ses premières apparitions chez les professionnelles la saison passée (3 entrées en jeu en Serie A). Cette saison en prêt avec Parme, il explose véritablement avec déjà 4 buts marqués et 7 passes décisives délivrées en 17 rencontres de championnat. L’international suédois (1 sélection) pourra faire progresser ses statistiques du côté de la Juve la saison prochaine.