Pour le moment, les intentions du clan Icardi ne sont pas très claires. Prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter Milan l’été dernier, l’attaquant argentin âgé de 27 ans semblait s’épanouir dans la capitale. Mais depuis 2020, le buteur n’a inscrit que trois buts et a vu Edinson Cavani regagner du crédit auprès de Thomas Tuchel. Ne pas disputer l’aller et le retour du huitième de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund a d’ailleurs été très mal pris par le joueur.

Depuis, les rumeurs d’un départ, et plus précisément d’un retour en Italie vont bon train. Et ce, même si le PSG décide de payer les 70 M€ de l’option d’achat fixée avec l’Inter. En effet, alors qu’un intérêt de l’Atlético de Madrid a récemment été évoqué, c’est bien Paris qui a la main. Le désir des Rouge-et-Bleu est d’ailleurs bien de payer ces 70 M€. Sur le papier, Icardi viendrait succéder à Cavani. Une affaire parfaite pour les champions de France en titre.

Deux joueurs souvent annoncés dans le viseur du PSG

Sauf que la presse italienne le rabâche depuis un certain temps : il n’est pas impossible que Paris achète puis revende Icardi. Un scénario qui semble plaire à la Juventus, grande courtisane de l’Argentin, dont le but est de préparer l’après-Higuain. Il y a peu, certains médias évoquaient la possibilité de voir Juan Cuadrado être mis dans la balance. Ce matin, la Gazzetta dello Sport nous apprend que ce ne serait pas un, mais deux Bianconeri qui pourraient finalement faire le chassé-croisé avec Icardi.

Le quotidien au papier révèle en effet que la Vieille Dame réfléchirait à inclure Miralem Pjanic (30 ans) et Alex Sandro (29 ans) dans l’opération. Liés tous les deux au club turinois jusqu’en 2023, le Bosnien et le Brésilien ont souvent été annoncés dans le viseur du PSG. Et aujourd’hui, leur profil fait partie des besoins actuels des Rouge-et-Bleu sur le mercato, à savoir un latéral gauche (Kurzawa est libre en fin de saison) et un élément pouvant renforcer un milieu de terrain si souvent dépeuplé cette saison. Si la Juve valide cette option, reste maintenant à savoir si Pjanic et Sandro seront séduits.