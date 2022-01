PL : Leeds bat Burnley sur le fil, Brighton s'impose à Everton, Aston Villa tombe à Brentford

Suite de la 21e journée de Premier League avec un multiplex de trois rencontres à 15 heures. Brentford a stoppé sa série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues à domicile en battant Aston Villa (2-1). L'attaquant anglais Danny Ings a d'abord ouvert le score juste après le premier quart d'heure de jeu (16e), avant que l'ancien Lorientais Yoane Wissa ne remette les deux équipes à égalité la marque en première période (42e). Le but de Mads Roerslev Rasmussen a permis d'offrir les trois points aux Bees (83e), qui passent devant leur adversaire du jour (12e, 23 points).

La suite après cette publicité

Brighton est parti s'imposer sur le terrain d'Everton (3-2), en grande difficulté sportivement depuis plusieurs semaines. Les Seagulls s'en sont remis à leur Argentin Alexis Mac Allister, auteur d'un doublé (3e, 71e), et Dan Brun (21e). Le retour de Dominic Calvert-Lewin après plusieurs mois d'absence n'a pas été décisif, même si Anthony Gordon a trouvé le chemin à deux reprises (53e, 76e). Enfin, Leeds s'est fait peur mais a finalement battu Burnley (3-1). Jack Harrison a d'abord montré le chemin en fin du premier acte (39e), suivi du but égalisateur de Maxwell Cornet sur coup-franc (54e). Stuart Dallas (77e) et Daniel James (90e+2) ont redonné l'avantage aux Peacocks dans le dernier quart d'heure de la rencontre.

Le classement de la Premier League