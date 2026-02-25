Ligue des Champions : la terrible réponse de Vinicius Junior à Benfica

«Les 8es de finale sont pour Vini». AS ne s’y trompe pas dans son résumé de ce barrage retour de Ligue des Champions. Vainqueur 2-1 de Benfica grâce à une nouvelle grande prestation de son Brésilien, le Real Madrid a confirmé sa victoire tendue du match aller (1-0). Auteur du second but de son équipe, celui de la qualification, l’attaquant a surtout été le dynamiteur de son équipe, orpheline pour un moment de Kylian Mbappé. C’est à l’ancien de Flamengo que revenaient les responsabilités. Une nouvelle fois, il a répondu présent, lui qui allait être scruté après le match de la semaine dernière.

Victime d’insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni, suspendu in extremis par l’UEFA pour cette seconde rencontre, l’ailier de 25 ans a de nouveau été pris pour cible tout au long de la journée, parfois avec de nouveaux actes ouvertement racistes. Chahuté à l’intérieur même du Santiago-Bernabéu où les supporters portugais, bien plus bruyants que les locaux, il a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Outre son but en fin de rencontre (79e), ses nombreuses percussions (6e, 9e, 30e, 44e, 45e+1) ont été le principal danger pour la défense adverse. Il est même à l’origine d’un but refusé à Güler (31e).

«C’est notre Vinicius»

Paradoxalement, c’est en seconde période qu’il a trouvé la faille, alors qu’il se faisait plus discret sur le terrain. «Il a fait un match exceptionnel, marquant un but et se montrant dangereux à chaque occasion, mais je suis sûr qu’il en marquera encore beaucoup, félicite Alvaro Arbeloa devant la presse à sa sortie du terrain. Avec Kylian (Mbappé), on a besoin de lui, et sans Kylian, on en a encore plus besoin. Il doit être notre leader et le pilier de notre jeu. Espérons qu’il continue à maintenir ce niveau», poursuit le technicien ravi de la performance de son protégé.

«C’est notre Vinicius», résume dans un sourire Aurélien Tchouaméni, auteur du but de l’égalisation en début de match et élu meilleur joueur de la rencontre ce soir. Après les événements des derniers jours, l’Auriverde a remis l’église au centre du village, et le football au premier plan. Comme à l’Estadio da Luz, il s’en est allé danser au poteau de corner après avoir marqué, comme un pied de nez à ses détracteurs, et surtout à Benfica et ses supporters. Avec ses 6 buts sur ses 5 derniers matchs, il réalise actuellement sa meilleure série sous les couleurs du Real Madrid. Il ne fallait pas le titiller.