PSG-Newcastle : Daniel Riolo fracasse Bradley Barcola

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par Newcastle au Parc des Princes (1-1) dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions. Auteurs d’une bonne entame, les Parisiens ont été punis par Alexander Isak avant de pousser en seconde période pour arracher le point du nul, précieux, grâce à Kylian Mbappé sur penalty. Entre-temps, les hommes de Luis Enrique, larges dominateurs lors du second acte, ont eu les opportunités pour revenir dans la partie, à l’image de Bradley Barcola.

Entré peu après l’heure de jeu, l’ancien Lyonnais s’est procuré plusieurs occasions franches (65, 75e, 90e+1, 90e+9) mais a constamment pêché dans le dernier geste. Un manque de lucidité et de réussite qui a provoqué l’exaspération de Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sport. «On parle de Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l’a fait ! Il a le niveau Youth League ! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n’est pas foutu de marquer ! Barcola il en mange cinq, elles sont plus grosses que nous réunis», a indiqué le consultant sportif.