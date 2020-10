OL - Monaco : les compositions sont tombées

La 8e journée de Ligue 1 s'achève ce soir avec un choc entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. A domicile, les Gones optent pour un 4-3-3 assez traditionnel avec Anthony Lopes dans les buts. Le Portugais est devancé par Léo Dubois, Marcelo Guedes, Sinaly Diomandé et Maxwel Cornet. Thiago Mendes est aligné en sentinelle tandis que Lucas Paqueta et Houssem Aouar sont associés dans l'entrejeu. Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi sont associés en attaque.

De son côté, l'AS Monaco mise aussi sur un 4-3-3 avec Benjamin Lecomte dans les buts derrière Ruben Aguilar, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Djibril Sidibé. Aurélien Tchouaméni, Florentino Luis et Youssouf Fofana se retrouvent dans l'entrejeu. Aligné en pointe Wissam Ben Yedder est épaulé par Stevan Jovetic et Gelson Martins.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibé - Tchouaméni, Luis, Fofana - Martins, Ben Yedder, Jovetic