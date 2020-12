L'AC Milan prépare une razzia sur le marché français

Cinq apparitions ont suffi à l'AC Milan pour voir qu'elle ne s'était pas trompée en accueillant Pierre Kalulu (20 ans), formé à l'Olympique Lyonnais, cet été. La réussite du polyvalent défenseur français donnerait d'ailleurs des idées à la cellule de recrutement milanaise. On le sait, les Rossoneri, qui se sont placés pour récupérer Florian Thauvin (28 ans) libre l'été prochain, espèrent convaincre Mohamed Simakan (20 ans) de les rejoindre en janvier.

Les discussions entre toutes les parties battent leur plein, pour une opération dont le montant estimé pourrait avoisiner les 15 M€. Mais le défenseur du RC Strasbourg n'est pas la seule cible lombarde en France. Le nom de Boubakary Soumaré (21 ans) a lui aussi circulé avec insistance ces dernières semaines. Et comme Lille, qui a récemment changé de propriétaire, semble vendeur, l'affaire pourrait aller plus loin, les Transalpins préparant, selon Tuttosport, une offre de prêt avec option d'achat pour le milieu de terrain passé par le Paris SG.

La jeunesse de Toulouse plaît !

Le quotidien sportif italien ajoute deux autres cibles made in France pour les pensionnaires de San Siro, les deux espoirs de Toulouse Manu Kouadio Koné (19 ans) et Janis Antiste (18 ans). Le milieu de terrain, en vue la saison passée malgré les difficultés du club en Ligue 1, confirme dans un rôle de titulaire en Ligue 2 (17 matches, 1 but). L'attaquant, lui, est la révélation du club de la Ville rose, avec 5 réalisations et 1 passe décisive en 15 apparitions. Pas mal pour un premier exercice dans le monde professionnel.

Ces dernières saisons, Milan n'a pas hésité à venir recruter en France pour bâtir son effectif. On pense à Rafael Leão (21 ans), recruté à Lille, à Ciprian Tatarusanu (34 ans), pioché à l'Olympique Lyonnais, ou encore à Leroy Abanda (20 ans), attiré depuis le centre de formation de l'AS Monaco. Alors, l'actuel leader de Serie A, toujours en course en Ligue Europa par ailleurs, reviendra-t-il faire ses courses de l'autre côté des Alpes en janvier pour tenter de se renforcer et assouvir ses rêves de titre ?