La grande première de Pierre Kalulu enchante l'AC Milan

Une fratrie made in OL. Chez les Kalulu, le football est une affaire de famille. Aldo (24 ans, Bâle) a ouvert la voie, lui qui a fait ses premiers pas en professionnels au sein de l'Olympique Lyonnais. Un club qui compte beaucoup pour tous les membres de la famille, comme il l'avait expliqué il y a quelques années : «c’est tout pour nous. C’est évidemment le club favori de la famille». Après Gédéon (23 ans, AC Ajaccio), qui a lui aussi évolué chez les Gones, et en attendant le petit dernier Louis, Pierre Kalulu (20 ans) est celui qui avait le plus de chances de réussir de l'avis de nombreux observateurs.

La suite après cette publicité

Comme ses aînés, le polyvalent défenseur a fait ses gammes au sein de l'écurie lyonnaise qu'il a rejoint en 2010. Grand espoir de l'académie, il avait signé en 2017 un contrat aspirant d'une année. L'occasion pour lui de partager sa joie. «Je suis très heureux de signer dans mon club. Je suis ici depuis longtemps et cela récompense beaucoup d'efforts effectués durant ces longues années. Cette signature m'encourage à faire plus maintenant pour arriver encore plus haut. Mes frères m'ont montré la voie et j'ai su la prendre. Ce n'est que le début et avec leurs conseils j'espère réussir à faire au moins aussi bien qu'eux, voire plus».

Un départ qui a fait du mal à l'OL

Le footballeur né en 2000 a poursuivi sa progression avec l'OL où son contrat stagiaire, qui avait été étendu, se terminait en juin 2020. Conscient d'avoir un vrai talent entre les mains, Lyon voulait lui faire signer un premier contrat professionnel. Après des semaines de discussions, Pierre Kalulu, qui évoluait avec la réserve ou encore avec les U19 notamment en Youth League l'an dernier, a finalement décliné la proposition des Gones. Libre, il a préféré rejoindre l'AC Milan où le projet qu'on lui proposait semblait plus lui convenir. Ce qui avait laissé d'ailleurs des regrets à Juninho, qui souhaitait le propulser dans le groupe pro, ainsi qu'à Rudi Garcia, qui ne lui a pas vraiment donné sa chance l'an dernier.

«Dommage que Pierre Kalulu soit parti à Milan car la place était toute prête comme on lui avait promis avec Juninho. Je souhaite bonne chance», avait lâché le coach français en conférence de presse. Arrivé en Italie cet été, le natif de Lyon, qui a donc signé jusqu'en 2025, a disputé ses premières minutes en amical face à Novara au début du mois de septembre. Et il avait fait plutôt bonne impression, se montrant solide et discipliné. Depuis, cet élément polyvalent, capable de jouer latéral droit comme défenseur central, attendait patiemment d'avoir sa chance dans une formation milanaise qui tourne bien (1ère en Serie A et 1ère de son groupe en Ligue Europa).

Une première réussie avec Milan

Stefano Pioli a décidé de lui faire confiance hier lors de la rencontre face au Sparta Prague en C3. Titulaire dans l'axe, Kalulu a joué 90 minutes. Impressionnant, notamment en première période, il a fait preuve de sérieux, de rapidité, d'intelligence de jeu et de précision (87% de passes réussies). Il a aussi été vigilant à son poste et a bien anticipé avec 4 interceptions et 4 duels gagnés. Une première réussie. «Excellent début pour Kalulu. Une soirée inoubliable», a d'ailleurs tweeté son club hier.

Solid debut, Pierre. Definitely a night to remember 👊



Gran bel debutto per Kalulu. Una serata da ricordare 👊#SpartaMilan #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/IV7yYxgDT4 — AC Milan (@acmilan) December 10, 2020

Son entraîneur, lui aussi, a été convaincu : «à l'entraînement, quand il n'y avait pas de défenseurs centraux, nous l'avons essayé à ce poste. Il m'a dit qu'il avait déjà joué comme central durant sa jeunesse. Je suis content de leur performance (celles des défenseurs)». Des mots qui doivent donner le sourire et de la confiance à Pierre Kalulu, qui semble s'épanouir en Lombardie. Une belle réponse à ceux qui l'ont pointé du doigt, à l'image de Jean-Michel Aulas, qui n'avait pas digéré son départ. «J’ai eu Paolo Maldini, le directeur sportif du Milan, sur un autre sujet. Il m’a dit qu’il n’allait probablement pas réussir». Après sa prestation d'hier, le joueur né en 2000, qui a trouvé une nouvelle famille chez les Rossoneri, a montré qu'il avait tout pour justement.