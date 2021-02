Coupe du Roi : l'Athletic élimine le Betis aux tirs au but

Dernier quart de finale de Coupe du Roi ce jeudi soir. Le Betis Séville recevait l'Athletic. Un match très long à se décanter au cours duquel chaque écurie aura eu sa chance de forcer la décision. Ce sont finalement les Sévillans qui prenaient l'avantage en fin de match, grâce à un but de Juanmi, servi par l'ancien Lyonnais Nabil Fekir (84e).

Bilbao revenait au score sur le gong, par l'intermédiaire de Raul Garcia, sur un service d'Iñigo Martinez (90e+4). Après prolongation, le score n'avait toujours pas évolué et tout devait se jouer aux tirs au but. Une séance que l'Athletic a remporté 4-1. Les Rojiblancos rejoignent le FC Barcelone, Levante et le Séville FC en demi-finales.