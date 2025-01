Le Mans FC : Jérémie Matumona est très courtisé

Il est l’un des rares coins de ciel bleu du côté du Mans en ce début de saison. Promu avec le groupe professionnel au mois de juin avec Noa Boissé, Jérémie Matumona (2006) continue de tisser sa toile avec méthode et application. Le latéral droit de 18 ans n’était pas forcément programmé pour occuper un rôle de titulaire dès sa première saison, mais il a su saisir les perches tendues. Résultat : il est désormais l’un des hommes de base de l’entraîneur Patrick Videira. Cette saison, le technicien sarthois l’a l’installé au poste de latéral droit, où il continue de prendre de l’épaisseur au fil des matches (12 rencontres de National et 5 de Coupe, pour 3 passes décisives et 1 but).

C’est simple, le Sarthois de naissance n’a plus quitté le onze de départ depuis deux mois à présent. Il avait d’ailleurs terminé l’année 2024 en beauté en marquant face à Marmande, en 32es de finale de Coupe de France, son premier but en pro. Intense dans le duel, impactant dans les airs, bon dans la lecture du jeu, il a également affiché à plus d’une reprise ses qualités de contre-attaquant, avec plusieurs centres qui auraient dû se convertir en passes décisives. Selon nos informations, le staff de l’équipe de France U19 observe ses prestations, tout comme plusieurs clubs français et étrangers. Matumona arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, et n’a, pour l’heure, toujours pas prolongé.