PSG : Daniel Riolo flingue Luis Enrique pour Dembélé

Hier, plusieurs médias ont annoncé que Luis Enrique avait décidé de laisser Ousmane Dembélé à la maison malgré le match face à Arsenal en Ligue des champions. Une information confirmée quelques heures plus tard lors de l’annonce du groupe retenu pour voyager à Londres puis en conférence de presse par Luis Enrique. Ce dernier a expliqué les raisons de son choix, tout en précisant qu’il ne s’était pas clashé avec le Français. Mais les explications du coach asturien n’ont pas convaincu tout le monde. C’est le cas de Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste a critiqué "Lucho". «Avec toutes les réserves que moi le premier j’émets sur Ousmane Dembélé, je ne suis pas un grand fan de ce joueur, il est dans ton effectif. Il est là. Et quand il est là, que tu le veuilles ou non, bien, mal, maladroit, pied gauche, pied droit, tout ce que tu veux, c’est l’homme qui crée le plus de danger dans ton équipe. Barcola concrétise les actions, mais celui qui crée le plus de danger et qui, en plus, a même été un peu efficace cette année, c’est Dembélé. Comment tu peux arriver à te mettre dans une situation pareille, à la veille du match le plus important, de te brouiller avec un joueur clé de ton effectif ? Comment tu vas prendre cette décision en l’envoyant à la face de tout le monde ? Tu vas te justifier en perdant un quart d’heure dans une conférence de presse d’un match hyper important de Ligue des champions. C’est une situation d’échec.»

Il a ajouté ensuite : «l’année dernière, j’avais dit que Luis Enrique n’était pas fan de Dembélé et que s’il y avait eu un moyen de le faire partir… Ce n’est pas un joueur type Luis Enrique et ça ne le sera jamais. Quand Dembélé rate quelque chose, regardez la tronche de Luis Enrique. Ce n’est pas la tronche d’un entraîneur qui applaudit, qui encourage, c’est la tronche d’un entraîneur qui est désolé, navré, saoulé par ce genre de ratés. Ça ne correspond pas à son football. Luis Enrique, c’est un dictateur. Il aime que les choses soient carrées d’une certaine façon. Il a une vision, c’est un dogmatique. Dembélé n’entre pas dans la case des joueurs qu’il kiffe.» Luis Enrique risque encore de prendre cher si jamais son PSG, sans Dembélé, s’incline ce soir à l’Emirates Stadium.

