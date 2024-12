Kylian Mbappé se fait tacler par Rothen et Dugarry

Hier soir, Kylian Mbappé (25 ans) s’est longuement livré au micro de Mouloud Achour lors de l’émission Clique diffusée sur Canal+. Le capitaine des Bleus a évoqué tous les sujets ou presque. Mais certains regrettent le fait qu’il ait été dans le contrôle. C’est le cas de Jérôme Rothen, qui ne manque jamais une occasion de tacler KM9 dans son émission sur RMC Sport.

«Pour le grand public, je pense que c’était réussi sa sortie. Il n’y a pas de problème, il a répondu et il n’a éludé aucun sujet. Moi, je dis juste que pour le spécialiste de foot que je suis, j’attendais une plus grande remise en question de sa part. Mais c’est personnel (…) Quand tu fais le bilan de son interview, il est contradictoire sur beaucoup de choses. Ce qui m’a le plus choqué, c’est ce qu’il avait dit avant l’Euro. Je m’en souviens encore. Avant l’Euro 2024, il a dit que c’était une bouffée d’oxygène d’être en équipe de France. Il a dit que le PSG, c’était un enfer et qu’il était malheureux. Et là, six mois après avoir vécu un Euro très compliqué, des débuts au Real Madrid compliqués, il aurait dû faire son mea-culpa et dire qu’il a fait une erreur et qu’il n’était pas malheureux. Je ne dis pas qu’il a manqué de sincérité ou qu’il a menti, car ce sont ses mots. Il parle très bien. Mais vu que c’est contradictoire, pourquoi cette sortie au mois de juin sur le Paris Saint-Germain, et nous dire là je n’avais aucun problème avec le PSG, l’Émir.» Comme lui, Christophe Dugarry n’a pas été convaincu. «Il dit tout et son contraire. Je n’ai pas vu un mec abattu par ce qui se passe. Son interview m’a confirmé ce que je savais déjà mais elle ne m’a rien appris.» KM9 a visiblement encore déçu ses détracteurs…