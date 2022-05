Mercato : l'ambitieuse shopping-list du FC Barcelone pour le nouveau Busquets

Le FC Barcelone va sortir la calculatrice. Toujours en proie à des difficultés financières, le club blaugrana sait qu'il lui faudra être vigilant cet été quand viendra l'heure du mercato. Un mercato où, quoi qu'il arrive, les Culés seront actifs. Huit joueurs au moins vont être poussés vers la sortie, à l'image de Samuel Umtiti, Clément Lenglet ou encore Philippe Coutinho, qui devrait rester à Aston Villa. Grâce à toutes ces ventes, les Catalans espèrent récupérer au moins 170 millions d'euros.

De quoi investir ensuite pour s'offrir au moins sept recrues selon la presse espagnole. En conférence de presse, Xavi a lui-même reconnu que son équipe devait être renforcée la saison prochaine. Le technicien catalan a notamment parlé de l'entrejeu, où Pedri et Sergio Busquets seront titulaires. Concernant le dernier nommé, Xavi veut malgré tout anticiper et commencer à préparer sa succession puisqu'il est âgé de 33 ans.

Xavi veut recruter le nouveau Busquets

«Il n'y a pas de profil comme Busquets dans l'équipe, qui nous manquera demain (aujourd'hui). Nous devons trouver l'équilibre lorsque Busquets n'est pas là. Busquets ne sera pas éternel comme cela nous est arrivé à tous et il est important que la planification du club passe par là. Le Barça doit avoir au moins deux joueurs par poste et il y a des postes que nous n'avons pas doublés. Bien planifier cela est important».

Pour prendre le relais de l'indispensable Busquets (51 matches toutes compétitions confondues cette saison, 3 buts et 1 assist), le Barça aurait déjà quelques noms en tête. Sport révèle ainsi que le profil de Ruben Neves (25 ans) plaît en interne. Avec le prêt d'Adama Traoré cet hiver, les Barcelonais ont de bonnes relations avec Wolverhampton ainsi qu'avec Jorge Mendes, l'agent des deux joueurs. Autre joueur cité : Martin Zubimendi.

Tchouaméni, une cible trop onéreuse

Sous contrat jusqu'en 2025, le milieu de 23 ans a une belle cote. Le recruter serait difficile pour le Barça, sachant que sa clause de départ est fixée à 60 millions d'euros et que la Real Sociedad ne négociera pas. Enfin, Aurélien Tchouameni (22 ans, Monaco) est mentionné par Sport. Ses qualités plaisent aux Catalans. Mais là encore, son prix, à savoir 70 millions d'euros, ne semble pas à la portée du Barça, limité financièrement. D'autant que Liverpool et le Real Madrid sont toujours sur le coup d'après nos informations.

Si ces trois candidats à la succession de Busquets ont été identifiés, Sport a aussi cité hier le nom de Marc Roca. Lié au Bayern Munich jusqu'en 2025, le joueur de 25 ans (4 titularisations en 13 apparitions cette saison) a très peu joué depuis son arrivée en 2020. En décembre dernier, il a échangé avec Xavi et a avoué ne pas être contre un départ. Une piste sérieuse pour Sport qui estime qu'il pourrait être vendu pour un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros. Ce qui ne serait pas impossible à payer pour les Culés, qui pensent déjà à la suite, puisque Busquets va avoir 34 ans et arrive en fin de contrat dans un an.