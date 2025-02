Ligue 1 : Rennes domine Saint-Étienne et confirme son renouveau

Après sa victoire contre Strasbourg (1-0), qui lui avait permis de mettre fin à une série de quatre défaites, le Stade Rennais voulait confirmer son redressement. Pour son deuxième match à la tête de l’équipe, Habib Beye faisait confiance à ses nouvelles recrues. Le jeune Jérémy Jacquet (19 ans) était titularisé en défense centrale dans un système à trois, tandis qu’Al-Tamari, arrivé de Montpellier, prenait place en attaque aux côtés de Blas et Kalimuendo. En face, les Verts occupaient la place de barragistes, avant la rencontre, et restaient sur une lourde défaite à Lille (4-1), après deux nuls plus rassurants contre Nantes et Auxerre (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Rennes 23 21 -1 7 2 12 29 30 16 ASSE 18 21 -26 5 3 13 19 45

Le match a commencé sur les chapeaux de roues. Arnaud Kalimuendo (Rennes) a laissé passer une belle occasion en expédiant sa frappe largement à côté du poteau gauche après une passe précise dans la surface (4e). Quelques minutes plus tard, Mousa Tamari a également eu une opportunité en reprenant de la tête un centre parfait, mais son ballon a filé largement au-dessus du but (7e). Rennes a finalement obtenu un corner. Sur une bonne dynamique de jeu durant l’entame de la partie, les Bretons ont logiquement ouvert le score. Après un bel effort collectif, Lorenz Assignon a trouvé Kalimuendo dans la surface, qui a inscrit le premier but rennais d’une frappe du droit (15e, 0-1). Le SRFC a continué à se montrer dangereux durant le reste de la période. Jordan James(26e) puis Lilian Brassier de la tête (28e) et enfin Mousa Tamari (32e) ne sont pas parvenus à trouver la faille pour inscrire le but du break.

Rennes repart avec les trois points

Ludovic Blas a conclu la première période avec une nouvelle tentative. Sa frappe n’est passée qu’à quelques centimètres de la barre (41e). Au retour des vestiaires, Tamari a encore fait parler de lui. Le Jordanien a contrôlé une passe difficile avant de frapper vers la gauche du but, mais Gautier Larsonneur a brillamment repoussé le ballon en corner (48e). À l’heure de jeu, l’ASSE a cherché à réagir. D’abord avec une longue ouverture vers Irvin Cardona (64e), puis sur une frappe de Zuriko Davitashvili (66e), qui a manqué le cadre. Pierre Ekwah a également tenté sa chance mais sa tentative n’était pas dangereuse (71e).

En fin de match, Mahamadou Nagida, entré quelques secondes plus tôt, a doublé la mise pour Rennes sur une belle passe d’Adrien Truffert (84e, 0-2), permettant à son club de sceller la victoire. Un coaching gagnant pour Beye. Le Stade Rennais continue ainsi sa remontée en Ligue 1. Au classement, le club gagne quatre positions et pointe maintenant à la 11e place du Championnat, derrière Toulouse et Strasbourg. De son côté, Saint-Étienne reste 16e avec 18 points, à une seule petite unité de la relégation directe.