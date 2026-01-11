Menu Rechercher
Commenter 52
FA Cup

FA Cup : Manchester United déjà éliminé au 3e tour par Brighton

Par Samuel Zemour
1 min.
Kobbie Mainoo et Casemiro @Maxppp
Man United 1-2 Brighton

Pour le premier gros rendez-vous sur le banc de Manchester United, Darren Fletcher s’est manqué. Opposés à Brighton en 1/32es de finale de FA Cup, les Red Devils ont eu beaucoup de mal à exister et ont rapidement concédé l’ouverture du score grâce à Gruda (1-0, 12e). En seconde période, Gruda se muait en passeur décisif pour Welbeck afin de faire le break pour les Seagulls (2-0, 64e).

La suite après cette publicité

En fin de partie, Zirkzee parvenait à réduire la marque pour Manchester United (2-1, 85e), mais le jeune attaquant Shea Lacey écopait d’un second carton jaune, laissant ses coéquipiers dans la difficulté pour revenir au score. Darren Fletcher signe déjà sa première défaite sur le banc des Red Devils, à Old Trafford et laisse Brighton filer en 1/16es de finale. Pour rappel, MU est également éliminé de la Carabao Cup.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (52)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

FA Cup
Man United
Brighton

En savoir plus sur

FA Cup The Emirates FA Cup
Man United Logo Manchester United FC
Brighton Logo Brighton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier