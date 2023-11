Real Madrid : le cauchemar se poursuit pour Arda Güler

Il faudra encore attendre. Touché au genou et opéré du ménisque l’été dernier, après avoir montré de belles choses pendant la présaison des Merengues, il avait rechuté en septembre. Jusqu’à son retour dans le groupe le week-end dernier, face au Rayo Vallecano. Contre le voisin des quartiers sud de la capitale espagnole, le joueur formé au Fener n’avait cependant pas pu disputer la moindre minute, Carlo Ancelotti ne l’ayant pas fait entrer en cours de match. Il faut dire que les Madrilènes avaient besoin de gagner (le match s’est terminé sur un 0-0, NDLR), et l’Italien n’a logiquement pas voulu faire un pari fou.

En revanche, il était attendu hier soir, lors du match des Merengues face à Braga. Un duel largement abordable pour les Madrilènes, qui avaient déjà un pied et quatre orteils en huitièmes avant le coup d’envoi de la partie. Mais au fur et à mesure que le chrono défilait, les supporters et les journalistes ont vu comment l’entraîneur italien préférait faire entrer d’autres joueurs comme Nico Paz plutôt que la recrue estivale. Titularisé hier et plutôt performant, Brahim Diaz était par exemple un des joueurs qui auraient pu sortir pour laisser place au prodige turc.

Début en fin de mois ?

Le quotidien Marca évoque son cas ce jeudi, et explique que contre l’écurie portugaise, il n’a même pas réalisé les traditionnels exercices d’échauffement que font les joueurs remplaçants sur le côté. Le média rajoute que l’international turc ne devrait toujours pas jouer prochainement, et qu’il ne disputera pas la moindre minute lors du duel face à Valence de ce week-end. Des débuts repoussés, encore et encore, et forcément, ça fait parler à Madrid où on a eu l’eau à la bouche pendant une bonne partie de l’été avec lui.

Il pourrait éventuellement débuter contre Cadiz au retour de la trêve, mais là aussi, c’est encore assez incertain. Il faut dire que le staff madrilène ne veut prendre aucun risque et n’attend pas qu’il soit à 100%, mais à 110% pour le faire débuter ! Pour l’instant, il suit toujours un programme de renforcement musculaire visant à le rendre plus solide et endurant. Il va donc falloir encore attendre un peu pour profiter de la classe et de l’élégance d’Arda Güler.