Jeux Olympiques : le mail de l’espoir pour Kylian Mbappé

Ces dernières heures étaient plutôt au pessimisme concernant l’équipe de France olympique. Thierry Henry lui-même a admis que la tendance n’était pas vraiment bonne pour la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris (26 juillet - 11 août), mais également pour les autres éléments de plus de 23 ans susceptibles d’être appelés. «Il faut assimiler une chose. La décision vient du club, quoi qu’il arrive. Je ne dis pas que ça va être pareil pour tout le monde. A l’arrivée, tu n’as pas de carte en main. Ce ne sont pas des dates FIFA», regrettait le sélectionneur à L’Equipe jeudi.

La suite après cette publicité

Ces déclarations intervenaient après la publication de plusieurs informations allant toutes dans le même sens. Kylian Mbappé ne doublera pas Euro-JO pour deux raisons : l’enchaînement des deux compétitions est trop pesant physiquement, et ça retarderait son adaptation dans son futur club. Tous les regards se tournent alors vers le Real Madrid puisque, comme nous le révélions le 7 janvier dernier, l’attaquant va quitter le PSG en fin de saison pour s’engager avec le club de la capitale espagnole.

À lire

Jeux Olympiques : Thierry Henry jette un sérieux coup de froid sur Mbappé et les autres

Le Real Madrid ne mentionne ni Tchouameni, ni Mbappé

La Casa Blanca a même envoyé un mail à la FFF. Il est expliqué que les joueurs français de son effectif ne seraient pas libérés pour l’épreuve olympique, quand bien même elle se déroulerait en France. L’histoire aurait pu s’arrêter là sauf que Le Parisien s’est procuré ce mail et les noms d’Aurélien Tchouaméni et de Kylian Mbappé ne sont pas cités. Finalement, rien d’étonnant pour le second puisqu’il est sous contrat avec le PSG et n’a pas encore officiellement signé chez les Merengues. Il y a donc encore un espoir, comme pour Tchouameni.

La suite après cette publicité

« Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs », a écrit le Real. Forcément à la FFF, on interprète cela comme un signal positif, même si la tendance reste à une non-participation de Mbappé. En revanche, la fédération est prévenue, elle peut d’ores et déjà rayer les noms de Camavinga et Mendy dans sa préliste de 50 noms à envoyer au CNOSF début mai.