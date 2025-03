OM : Pablo Longoria a écrit à la LFP et à la DNCG pour Thiago Almada

Le dossier Thiago Almada continue de faire jaser en Ligue 1. Hier, RMC Sport dévoilait que plusieurs présidents de clubs de l’élite comptaient poser eux aussi des réserves contre le joueur argentin arrivé cet à l’OL alors que les Gones ont été interdits de recrutement. Les Rhodaniens sont dans les clous, mais beaucoup estiment qu’ils ont bénéficié des effets de la copropriété (Almada a été prêté par Botafogo, autre club de John Textor) pour contourner la sanction de la DNCG. Ce matin, L’Équipe nous apprend que Pablo Longoria s’est lui aussi penché sur le sujet. Mais avec une approche différente.

L’Espagnol ne conteste pas l’arrivée d’Armada, mais il a envoyé une lettre à la LFP et à la DNCG afin d’établir de nouvelles règles. Ainsi, le boss de l’OM réclame « de prévoir les conditions futures d’une régulation financière à la fois moderne - dans son appréhension des nouveaux modèles de multipropriété - et conservatrice - dans son inaltérable volonté de garantir à tous les clubs un traitement équitable », a-t-il écrit, avant d’ajouter qu’il serait bien de réaliser une évaluation « de la juste valeur des transactions dans le but de favoriser le développement de la Ligue tout en encadrant les modèles émergents. »