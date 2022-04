Atlético : Geoffrey Kondogbia critique le football africain et dénonce le racisme

Aujourd'hui âgé de 29 ans, Geoffrey Kondogbia présente un CV bien rempli dans le monde du football avec divers expériences à travers l'Europe. Un passé qui permet d'ailleurs à l'ancien Monégasque de porter un regard critique et plus particulièrement concernant le football africain. Après un bref passage en équipe de France (5 sélections entre 2013 et 2015), le milieu de terrain des Colchoneros avait, en effet, opté pour la sélection centrafricaine, avec laquelle il compte huit capes. International fauve, comme son frère avant lui, Kondogbia a ainsi déploré le laxisme africain dans un entretien accordé à OuiHustle...

La suite après cette publicité

«On a tendance à déléguer, à être assisté, on a du mal à prendre les choses en main quand il s’agit de notre destin. L’Africain a montré qu’il avait des qualités dans tous les domaines mais le problème est qu’on n’est pas dans des endroits décisionnaires. Par exemple, quelle personnalité africaine est partie se greffer à la Fifa pour prendre position ou avoir un poste important ? On laisse les autres le faire», a tout d'abord reconnu le natif de Nemours avant d'évoquer le problème du racisme : «il y a une réalité, il faut être honnête, nous-mêmes, entre nous, il y a beaucoup de racisme. En Afrique de l’Ouest il y en a... Chez nous, en Afrique centrale, il y en a... Les guerres ethniques que l’on a connues, elles ne sont pas en France, elles ne sont pas en Europe, c’est en Afrique que ça s’est passé». Le message est passé...