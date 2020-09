Le Bayern négocie avec l'Inter pour récupérer Ivan Perisic

Prêté par l'Inter Milan la saison dernière au Bayern Munich, Ivan Perisic (31 ans) s'est montré performant avec 8 buts et 10 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues. L'ailier croate qui a bien dépanné derrière Kingsley Coman et Serge Gnabry offre une solution supplémentaire au Rekordmeister. Le club qui a gagné la dernière Ligue des Champions aimerait le conserver et négocie avec l'Inter Milan actuellement comme l'explique Sky Italia.

Le Bayern Munich souhaite cette fois faire venir Ivan Perisic définitivement et a proposé une première offre de 12 millions d'euros. Celle-ci a été refusée par l'Inter Milan qui demande 15 millions d'euros pour ce transfert. Un écart assez faible entre l'offre et la demande qui laisse entrevoir un accord au cours des prochains jours.