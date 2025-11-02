Rennes : le nouveau but d’Esteban Lepaul pour climatiser Strasbourg

Au Roazhon Park, le Stade Rennais défie actuellement Strasbourg. En crise de résultats ces dernières semaines, le club breton a cependant idéalement débuté ce choc face aux Alsaciens. Lancé en profondeur, Al-Tamari adressait un centre parfait pour Lepaul qui coupait la trajectoire au premier poteau et trompait Penders (0-1, 9e).

Fort de son 6e but de la saison, l’ancien buteur d’Angers confirme ainsi sa très grande forme. A noter que quelques minutes plus tard, les hommes d’Habib Beye ont même doublé la mise grâce au jeune Méïté, qui marquait du gauche aux six mètres (0-2, 35e).