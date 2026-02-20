Menu Rechercher
Liga Portugal

Benfica : José Mourinho sort du silence

Benfica AVS

Benfica et José Mourinho continuent de faire face aux conséquences du scandale raciste survenu mardi dernier lors du match face au Real Madrid. En attendant de voir si l’UEFA sanctionnera ou non Gianluca Prestianni, A Bola assure que le club lisboète a identifié les supporters filmés en train de mimer des gestes de singe. Et de son côté, Mourinho est sorti pour la première fois du silence sur la chaîne TV officielle des Aguias, à la veille du match de championnat contre AVS.

«Le match a été très exigeant à tous les niveaux. Jusqu’à la 50e minute, il a fallu fournir un effort physique et tactique maximal, ainsi que la concentration requise pour un match de ce niveau. Mais je dois aussi reconnaître que depuis la 51e minute jusqu’à maintenant, et cela ne met pas fin à notre conversation, il n’a pas été facile de gérer émotionnellement ce qui s’est passé et ce qui continue de se passer. Mais demain, il y a un match important, qu’il est essentiel de gagner pour nos ambitions et nos rêves, et nous devons nous concentrer et essayer de jouer au plus haut niveau.» Pas de réelle réponse aux attaques dont il est la cible donc…

