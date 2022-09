L'Olympiacos discute avec le PSG pour Keylor Navas !

La suite après cette publicité

Après avoir fait un mercato estival remarqué avec les arrivées au club de Sime Vrsaljko (Atletico de Madrid), Hwang Ui-Jo (Bordeaux), Konrad de la Fuente (OM), Aboubakar Kamara (Aris, ex-Fulham) et surtout Marcelo arrivé libre du Real Madrid, le club hellénique est insatiable, d'autant que le mercato estival joue les prolongations en Grèce jusqu'à ce soir minuit. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'Olympiacos est très chaud.

Avec les arrivées quasi bouclées de James Rodriguez et de Cedric Bakambu, le club du Pirée tente un incroyable coup de dernière minute. Selon nos informations, le club de Mathieu Valbuena a décidé de s'attaquer à Keylor Navas ! Et oui, le gardien du PSG, actuellement blessé et parti pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, rien que ça.

Ca discute entre les clubs, Keylor Navas pas très chaud

L'ancien portier emblématique du Real Madrid, qui a gagné 3 Ligue des Champions avec la Casa Blanca, était proche de rejoindre le Napoli à la fin du mois d'août, mais les exigences financières du PSG étaient incompatibles avec celles du club italien. Pas contre l'idée d'économiser un salaire énorme (le gardien est sous contrat jusqu'en juin 2024), quitte à continuer à y participer comme pour beaucoup de joueurs ayant quitté le navire parisien (Icardi, Draxler notamment), le champion de France en titre a noué des discussions avec le champion de Grèce, qui a explosé en vol à domicile face au Maccabi Haifa (0-4) en barrage de la Ligue des Champions et qui a récemment perdu 2-1 à la Beaujoire face au FC Nantes en Ligue Europa.

Il reste seulement quelques petites heures pour arracher ce qui serait un incroyable coup pour le club grec. Oui mais voilà, l'affaire n'est pas simple. Outre le volet financier, l'Olympiacos souffre d'un cruel manque d'intérêt sportif pour le portier costaricien de 35 ans, qui n'est pas vraiment emballé à l'idée de rejoindre le club grec, et ce, en dépit de la présence de son ancien coéquipier madrilène Marcelo et celle sans doute à venir de James Rodriguez. TIC TAC, le compte à rebours est lancé. Reste à savoir si l'Olympiacos, pas vraiment convaincu par ses deux gardiens actuels, l'international islandais Ögmundur Kristinsson et l'international tchèque Tomas Vaclik, parviendra à ses fins... ou non.