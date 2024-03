SPL : Al-Ettifaq enfonce Abha grâce à Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé

Ce samedi après-midi, Karl Toko Ekambi retrouvait son ancien club, Abha Club, avec Al-Ettifaq. Décidés à retrouver les sommets dans les prochaines semaines, les joueurs de Steven Gerrard n’ont fait qu’une bouchée du relégable saoudien. Après une première période équilibrée, les locaux ont pris l’avantage au retour des vestiaires. Et pour ouvrir le score en faveur des joueurs en vert, c’est l’ancien du PSG, Grzegorz Krychowiak, qui a marqué contre son camp (1-0, 54e).

Classement général Saudi Pro League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 62 22 56 20 2 0 67 11 2 Nassr 53 23 32 17 2 4 65 33 3 Ahli 44 22 24 13 5 4 48 24 4 Taawoun 39 22 12 11 6 5 39 27 5 Ittihad 37 22 12 11 4 7 42 30 6 Damak 34 23 8 9 7 7 37 29 7 Fateh 31 22 6 8 7 7 36 30 8 Ettifaq 31 22 2 8 7 7 26 24 Voir le classement complet

Moussa Dembélé croyait doubler la mise dans la minute suivante, le but de l’ancien de l’OL a été finalement annulé. En parlant d’ancien de la maison rhodanienne, Karl Toko Ekambi y est alors allé de son but pour crucifier ses anciens coéquipiers (2-0, 73e). Moussa Dembélé a entériné le succès d’Al-Ettifaq en fin de rencontre (3-0, 89e). Avec ce succès, les coéquipiers de Georginio Wijnaldum sont septièmes tandis qu’Abha s’enfonce et est 17e. Dans le même temps, Khaleej est allé battre Al-Fateh sur sa pelouse (1-2).