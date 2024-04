Portugal : c’est la pagaille au FC Porto !

Champion du Portugal en 2020 et en 2022, le FC Porto ne pourra pas détrôner Benfica cette saison et devra attendre l’exercice 2024/2025 pour espérer récupérer la couronne. Effectivement, les derniers résultats obtenus par le club du nord du pays ont définitivement écarté les Dragons de la course au titre, avec un point pris sur les neufs derniers possibles. Avec 59 points, Porto a laissé filer Benfica, deuxième avec 70 points, et surtout le Sporting qui affiche 74 unités au compteur. Pire encore, sa troisième place est en danger, puisque Braga, quatrième, est à égalité de points. Derrière, le Vitória de Guimarães arrive fort, avec deux longueurs de moins, et une victoire contre les hommes de Conçeiçao il y a deux semaines.

La suite après cette publicité

Tout indique donc que Porto ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui implique des conséquences très importantes sur le plan financier. Déjà habitué à vendre ses meilleurs éléments, le club qui a pris la porte face à Arsenal en huitièmes va se retrouver dans une situation financière difficile sans l’argent européen, les droits TV du championnat local étant particulièrement bas. De plus, il vient d’écoper d’une amende de 2 millions d’euros pour non-respect du fair-play financier. Un montant qui peut sembler assez bas, mais c’est conséquent pour un club déjà dans le rouge. Des soucis qu’a mis en avant un certain André Villas-Boas, candidat pour les présidentielles du club. « Nous avons accumulé 250 millions d’euros de dette au cours des 12 dernières années. Cela signifie que nous ajoutons des pertes à nos comptes chaque année », a expliqué l’ancien coach de l’OM dans une apparition publique cette semaine.

À lire

Fair-play financier : coup dur pour le FC Porto !

Des élections très attendues

Des élections qui auront lieu le 27 avril prochain, et l’historique dirigeant Jorge Nuno Pinto da Costa, en poste depuis 1982, risque bien de dire au revoir à ses fonctions. AVB est même donné favori par les médias lusitaniens. Le conservatisme face à la nouveauté, en gros. Un tournant à venir dans l’histoire du club, et qui semble déjà créer des divisions en interne. « Il me semble qu’il y a beaucoup de gens ici avec leur propre stratégie et que cela nuit gravement au club », a ainsi lancé Sergio Conçeiçao en conférence de presse, déplorant l’absence d’union au sein du club. Vous l’aurez compris, le FC Porto va mal sportivement, institutionnellement et financièrement.

La suite après cette publicité

Le tout, avec un quotidien marqué par de nombreuses polémiques et faits divers. Le dernier en date ? La mise à l’écart de 4 joueurs - Toni Martínez, André Franco, Jorge Sanchez et Iván Jaime - pour des raisons encore méconnues. « Je n’ai rien de plus à dire. Pour jouer à Porto, il ne suffit pas d’avoir juste un contrat, il faut d’autres choses », a rétorqué le coach portugais quand il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Bonne ambiance…