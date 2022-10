Premier League : Chelsea enchaîne et enfonce Aston Villa, Manchester United bute sur Newcastle

Un multiplex de gala... perturbé. Tel était le menu qui attendait les amoureux du ballon rond au Royaume de Sa Majesté ce dimanche après-midi, où quatre matchs se disputaient pour le compte de la 11ème journée de la Premier League. Arsenal (dont le match a été retardé de 40 minutes en raison d'un problème d'électricité à Leeds), Chelsea et Manchester United étaient notamment en action de l'autre côté de la Manche, en attendant le choc du week-end entre Liverpool et Manchester City.

Arsenal a eu très chaud à Leeds

C'est un bien drôle d'après-midi qu'ont vécu les leaders de Premier League à Elland Road ce dimanche. En déplacement à Leeds, pour la 11ème journée de Premier League, Arsenal a assuré l'essentiel (1-0) au terme d'une rencontre dont le coup d'envoi avait été donné à 15h, avant d'être interrompu pendant 40 minutes en raison d'une panne d'électricité ayant notamment impacté le système de transmission entre les arbitres, ou encore la VAR et la Goal Line Technology. Malgré un début de match compliqué, le pressing haut des Peacocks empêchant la troupe de Mikelt Arteta de mettre son jeu en place, les Gunners s'en sont remis à Saka, buteur pour la 4ème fois de la semaine, pour ouvrir le score de fort belle manière sur un service d'Ødegaard (35e). Si Jesus a manqué de peu le cadre (21e), les locaux ont posé bien des problèmes aux Gunners, notamment par l'intermédiaire de Sinisterra (2e, 19e), sans omettre cette parade réflexe de Ramsdale après un cafouillage sur corner (20e).

La pause n'aura pas forcément fait beaucoup de bien à Arsenal. Rentré en jeu à la place de Rodrigo à la pause, Bamford pensait rapidement égaliser, mais son but lui a logiquement été refusé pour une faute sur Gabriel (46e). Puis, que ce fut dur pour les Londoniens jusqu'au coup de sifflet final. Notamment pour Saliba, étrangement fébrile. Il aura fallu un Ramsdale impérial pour permettre aux Gunners de distancer provisoirement Manchester City de 4 points. Le portier anglais s'est montré infranchissable, notamment après un contrôle fuyant de l'ancien défenseur de l'OM (53e), mais aussi devant Bamford (70e) et Aaronson (76e). Le portier anglais peut aussi remercier Gabriel, auteur d'un sauvetage salvateur (66e), et surtout… Bamford, qui n'a pas cadré un penalty obtenu pour une main de Saliba (64e). L'ancien de Chelsea, encore lui, a fait parler de lui en fin de match en bousculant Gabriel, qui lui a assené un petit coup de pied en retombant. De quoi valoir un rouge au défenseur brésilien et un penalty à Leeds… avant que la VAR n'intervienne et ne pénalise finalement Bamford. Jusqu'au bout, donc, Arsenal a eu très chaud, mais repart avec l'essentiel, à savoir les trois points. Les Gunners infligent au passage aux Whites, 15èmes, leur première défaite de la saison à la maison.

Mount offre la victoire à Chelsea

Les débuts (quasi) parfaits de Graham Potter se poursuivent. En déplacement à Birmingham, un petit Chelsea a pris le meilleur sur Aston Villa (1-0), enchaînant ainsi un 5ème succès consécutif toutes compétitions confondues (après un nul en Ligue des champions contre Salzbourg). Il n'a pas fallu attendre trop longtemps pour que Mount, grâce à un mauvais dégagement de la tête de Mings, ne lance les hostilités à Villa Park (6e). Kepa, préféré à Mendy dans les buts londoniens, a livré une copie plus que correcte, réalisant notamment une double parade salvatrice sur une énorme occasion des Villans (21e).

Les Blues auraient pu alourdir la marque juste avant la pause si Sterling n'avait pas heurté la transversale de Martinez (40e). Mais au cœur d'une seconde période assez morose dans les Midlands de l'Ouest, il aura fallu un joli coup franc de Mount pour tuer le suspense dans cette partie (65e). Un but synonyme de premier doublé de la saison pour l'Anglais, confirmant au passage les grosses difficultés de Steven Gerrard depuis le début de la saison. Aston Villa, qui enchaîne un 3ème match sans gagner, est 16ème du classement, avec seulement 1 point d'avance sur la zone rouge. Chelsea, qui ne rayonne pas, reste 4ème.

Premier nul de la saison pour United contre Newcastle

Sous les yeux d'un Sir Alex Ferguson ayant récompensé De Gea (500ème match) et Ronaldo (700 buts en club), Manchester United a été tenu en échec par Newcastle (0-0), le premier nul de MU cette saison. Bousculés par une belle équipe des Magpies, les Red Devils d'un Varane titulaire, tout comme Casemiro et CR7, ont eu du mal à faire la différence à Old Trafford. Ils ont même eu très chaud, à l'instar de cette incroyable double occasion pour Joelinton, qui a frappé consécutivement la barre transversale puis le poteau droit de De Gea (24e). Antony a lui buté sur Pope après un bon service de Sancho dans la surface (38e).

Hormis une frappe rasant le montant extérieur du portier espagnol signée Wilson (47e), les visiteurs ont un peu baissé le pied en seconde période. Les hommes d'Erik ten Hag sont montés en puissance au fil de la partie, sans non plus être flamboyants. Mais la défense des Magpies, qui n'ont plus connu la défaite depuis le 31 août dernier, a su tenir bon. Et ce, même si Fred est passé tout proche de délivrer le public mancunien après que Rashford (qui a d'ailleurs remplacé un CR7 furieux de sortir) a effacé Pope (88e), et que le buteur anglais n'a pas cadré sa tête pour l'ultime tentative de la journée à Manchester. United laisse ainsi Chelsea à trois points, Newcastle restant, dans le même temps, à une longueur derrière.

Les résultats des matchs de 15h en Premier League