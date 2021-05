Gianfranco Zola réagit au retour de Mourinho en Italie

La suite après cette publicité

Décidément, José Mourinho a toujours un tour dans son sac. Évincé de Tottenham il y a un peu plus de deux semaines, le «Special One» a rapidement retrouvé un banc, en toute discrétion, alors que son nom n’avait jamais été évoqué par la presse. Prochain coach de la Roma, le Mou retournera en Italie 11 ans après avoir remporté le triplé historique avec l’Inter. Il revient avec l’image d’un héros, dont est toujours fan Gianfranco Zola.

«J'espère qu'il trouvera le meilleur Mourinho. C'est certainement un football différent de celui de l'époque de l'Inter, mais nous parlons d'un entraîneur du plus haut niveau. Il saura s'adapter à la situation. (…) C'est un personnage qui peut donner beaucoup dans un environnement comme celui de Rome. La Roma a besoin d'un projet et Mourinho devra le développer en fonction des ressources que le club met à sa disposition. Il est la valeur ajoutée. Il aura l'avantage que Rome se nourrit d'enthousiasme et que José est une force motrice», a expliqué l’ancien international italien passé par Chelsea notamment, à travers un entretien réalisé par la Gazzetta dello Sport.