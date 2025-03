Un grand favori se dégage pour accueillir Viktor Gyökeres

30 buts et 7 passes décisives en 26 rencontres de championnat portugais. Tel est le bilan époustouflant de l’attaquant suédois, qui a aussi fait parler la poudre en Ligue des Champions avec 6 réalisations en 8 matchs. Avec de tels chiffres, confirmant un exercice 2023/2024 déjà brillant, autant dire que l’actuel meilleur buteur de Liga Portugal s’est vite affirmé comme l’un des attaquants les plus convoités du Vieux Continent.

La suite après cette publicité

Récemment, la presse portugaise expliquait même qu’un accord avait été trouvé entre le buteur et le Sporting CP pour le laisser filer cet été, pour un montant inférieur à sa clause libératoire de 100 millions d’euros. L’écurie lisboète aurait ainsi accepté de le lâcher pour une somme comprise entre 65 et 75 millions d’euros, ce qui n’est pas excessivement cher au vu des statistiques du bonhomme et des prix pratiqués sur le marché. C’est même presque cadeau pour les nombreux cadors de Premier League qui suivent son évolution de très près.

Gyökeres et un plan B

Et comme l’indique The Athletic, Arsenal envisage très sérieusement de passer à l’attaque cet été. Andrea Berta, le nouveau directeur sportif des Gunners, l’apprécie et le suit depuis énormément de temps. Surtout, c’est un joueur qui pour les raisons citées ci-dessus a des chances de débarquer à Londres cet été, contrairement à Alexander Isak par exemple, priorité de Mikel Arteta mais hors de prix, Newcastle ne souhaitant pas s’en séparer. Les Cannonniers ont clairement envie de renforcer leur attaque et on apprend, via le Daily Mail, que Matheus Cunha est aussi sur la shopping-list.

La suite après cette publicité

L’attaquant brésilien a confirmé ses envies de départ ce week-end - « j’ai clairement indiqué que je devais passer à l’étape suivante. Je veux me battre pour des titres, pour de grandes choses. J’ai du potentiel » - et il plaît également beaucoup aux Gunners. Viktor Gyökeres reste l’option numéro 1, mais dans le cas où le Suédois décide de rejoindre un autre de ses prétendants comme Manchester United ou Chelsea, Arsenal a un plan B…