JO : la Côte d'Ivoire débute par une victoire face à l'Arabie Saoudite

Alors que l'Espagne a été tenue en échec par l'Egypte (0-0) et que l'équipe de France a été humiliée par le Mexique (1-4), il y avait d'autres matches ce jeudi matin (après-midi au Japon) pour le tournoi olympique de football. Dans le groupe D notamment, la Côte d'Ivoire avait rendez-vous avec l'Arabie Saoudite au Yokohama Stadium. La sélection de Soualiho Haidara s'est imposée sur le score de 2-1.

Avec Bailly, Kessié ou encore Gradel, les jeunes Éléphants ont fait la différence grâce à un but contre son camp d'Al Amri (39e) et une réalisation du milieu de terrain de l'AC Milan (66e). Entre temps, Al Dawsari avait réduit l'écart (44e), tandis que Doumbia a lui vu rouge en toute fin de partie (90e+7). A noter que dans la poule B, la Nouvelle-Zélande a disposé de la Corée du Sud (1-0) grâce à un but de Wood, l'attaquant de Burnley.

Les résultats de la matinée :