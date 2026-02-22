L’ancien Lyonnais Georges Mikautadze prend enfin son envol à Villarreal !

Arraché à son club de cœur l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Georges Mikautadze avait rejoint Villarreal pour 31 M€, le cœur lourd et les larmes aux yeux, contraint de quitter le Rhône pour sauver les comptes de l’OL. Ses débuts en Espagne ont été particulièrement difficiles : en 10 premières rencontres toutes compétitions confondues, il n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois et n’était pas du tout un titulaire indiscutable aux yeux de Marcelino. Sa passe décisive contre le Rayo Vallecano le 1er novembre avait été un rare éclair dans une période compliquée, mais son entraîneur n’avait pas hésité à recadrer sèchement l’ancien Lyonnais : « il n’a pas fait un bon match, mais ce n’est pas grave. L’équipe est plus importante que n’importe quel joueur, et il faut être performant pour jouer. » À ce moment-là, l’aventure de Mikautadze chez le Sous-marin jaune semblait mal engagée, et le doute planait sur sa capacité à s’imposer en Liga.

Pourtant, le vent a progressivement tourné pour le Géorgien. Depuis le début de l’exercice 2025-2026, Mikautadze a inscrit 10 buts toutes compétitions confondues et s’est distingué par sa régularité, sa présence dans la surface et son sens du placement. Sur ses 3 derniers matchs, il a signé 3 buts et délivré une passe décisive, prouvant qu’il avait finalement retrouvé son rythme et sa confiance. Ces performances lui ont même valu une nomination pour le titre de Joueur du mois de février en Liga, aux côtés de Fede Valverde (Real Madrid), Luis Milla (Getafe), Abde Ezzalzouli (Real Bétis) et Thomas Lemar (Gérone). Une reconnaissance qui souligne à quel point Mikautadze s’impose petit à petit comme un élément incontournable de Villarreal et commence enfin à convaincre les observateurs en Espagne.

Déjà le meilleur buteur de Villarreal cette saison

Sa capacité à changer le cours d’un match s’est encore illustrée face à Getafe. Entré en jeu à la 65e minute, il a inscrit un but en deux temps qui a rappelé toute son intelligence et son instinct de buteur (76e). Même si Villarreal a payé cher les erreurs défensives de Renato Veiga et Pau Navarro, Mikautadze a montré qu’il était capable de peser immédiatement sur le jeu et d’apporter des solutions dans les moments délicats. Sur ses réseaux sociaux, le joueur a affiché sa philosophie et sa détermination : « n’abandonnez jamais, les grandes choses prennent du temps. » Une déclaration forte du joueur qui illustre parfaitement son parcours depuis son arrivée en Espagne et la patience nécessaire pour s’adapter à un championnat exigeant comme celui de la Liga. Il a encore offert la victoire aux siens contre Levante (0-1) en étant l’unique buteur de la rencontre.

Aujourd’hui, Georges Mikautadze est clairement entré dans une autre dimension avec Villarreal. Il est le meilleur buteur du club cette saison, devant Moreno et Olywaseyi (tous les deux à 7 buts). La greffe entre l’ancien Lyonnais et le Sous-marin jaune semble désormais complète : son intégration est totale et il contribue directement aux succès du club, actuellement troisième de Liga devant l’Atéltico de Madrid. Villarreal accueille Valence ce dimanche pour le compte de la 25e journée, et il y a fort à parier que Mikautadze sera une nouvelle fois titulaire et déterminant. Après un début chaotique, le Géorgien a enfin trouvé son équilibre en Espagne, prêt à briller et à mettre tout le monde d’accord sur son talent.