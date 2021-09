OM : ce qu'a dit Mattéo Guendouzi à Gerson contre Lens

La première défaite de l'Olympique de Marseille cette saison a provoqué quelques tensions. Après un match disputé au Vélodrome, le RC Lens s'est imposé en fin de partie (3-2) dans une rencontre où certains joueurs de l'OM semblaient assez tendus, à l'image de ce qu'il s'est passé entre Mattéo Guendouzi et Gerson. Après le deuxième but lensois, le milieu de terrain français a haussé le ton auprès de son coéquipier brésilien. Il a même fallu que Pape Gueye s'interpose pour éviter l'altercation et que Balerdi vienne aussi calmer le Brésilien.

La suite après cette publicité

Comme le révèle L'Équipe, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal a demandé au Brésilien « quand il allait se mettre à courir ». Le ton serait ensuite rapidement monté entre les deux hommes, séparés par Payet et Gueye. Le quotidien sportif révèle également qu'il existerait un malaise dans le vestiaire de l'OM à l'encontre de l'international brésilien, qui serait perçu comme le protégé du coach. Dès son arrivée sur le banc de l'OM, Sampaoli avait en effet réclamé la signature de Gerson, arrivé cet été en provenance de Flamengo contre 22 millions d'euros environ.