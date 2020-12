Ronald Koeman évoque la gestion du cas Lionel Messi

Cette saison, Lionel Messi affiche des statistiques moins impressionnantes que les années précédentes. Malgré cela, en 18 matches joués toutes compétitions confondues (Liga et Ligue des Champions), la Pulga a inscrit 10 buts (dont 5 penalties) et délivré 5 passes décisives. S’il conserve tout de même des chiffres à la hauteur de son talent, le sextuple Ballon d’Or semble lever le pied et affiche par moments une facette de lui moins performante sur le terrain. Certains l’expliquent par son âge, d’autres par son envie de quitter le club. Quoi qu’il en soit, son entraîneur continuera à s’appuyer sur son meilleur joueur tant qu’il en a la possibilité. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé au cours d’un entretien accordé au site officiel du club ce jeudi.

La suite après cette publicité

«En théorie, c'est la même chose pour tous les joueurs. S'il est apte à jouer et assez bon, alors il le fera. Mais, bien sûr, Leo est plus âgé qu'avant, même s'il est un joueur qui veut toujours jouer les matches et surtout les gagner. Il s'entraîne dur tous les jours. Il est très engagé. En tant qu'entraîneur, j'aime parler à mes joueurs, et je parle aussi à Leo de cela et d'autres choses parce qu'il est également capitaine d'équipe», a ainsi confié Ronald Koeman.