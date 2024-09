Mason Greenwood encense les supporters de l’OM

Mason Greenwood est épaté par le stade Vélodrome. Tout justé élu "Olympien du Mois" par les supporters de l’OM, Mason Greenwood a tenu à s’exprimer sur l’ambiance au sein du Vélodrome. « C’est incroyable, je n’avais jamais vu un public comme celui-là auparavant, et j’ai joué dans beaucoup de stades en Europe, et évidement celui-ci a été le plus bruyant. Jouer pour l’OM et y marquer mon premier but, cela a signifié beaucoup pour moi», a assuré le joueur Anglais.

Celui qui a connu plusieurs immenses enceintes comme Anfield, l’Emirates Stadium et Old Trafford en Angleterre ou encore le Santiago Bernabéu en Espagne, a donc choisi son stade préféré, il est à Marseille. "Olympien du Mois" grâce à ses 5 buts et 1 passes décisives en 3 matchs de Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs, l’Anglais est le nouveau leader de cette équipe sur le terrain. Comme le numéro 10 qu’il porte dans le dos, Greenwood a hérité de cette responsabilité en provenance de Pierre-Emerick Aubameyang.